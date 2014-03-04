به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیزپور شامگاه دوشنبه در جلسه اصناف استان، افزود: تعریزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده به تخلفات و گزارشات مردمی است.

وی به نظارت ویژه این سازمان در روزهای پایانی سال در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان فعالیت خارج از شیفت کاری دارد و پرسنل در راستای رصد و نظارت از بازار تا 8 شب در سازمان حضور خواهند داشت و به تخلفات رسیدگی می کنند و همان جا حکم صادر می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وظیفه ذاتی این سازمان نظارت است و در این ایام نظارت ویژه خود را به طور محسوس و نامحسوس در دستور کاری خود دارد.



وی در ادامه افزود: این سازمان علاوه بر این که نظارت از بازار را در دستور کار جدی خود دارد نظارت از آژانس های مسافرتی، هتلها، رستوران ها را در دستور کار دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: ما باید دو نگاه داشته باشیم یکی نگاه حمایتی از اصناف به بهبود کسب و کار که مسائل اقتصادی را تحت تاثیر خود دارد و دوم نسبت به واحدهای صنفی که فاقد پروانه هستند برخورد جدی صورت گیرد.

عزیز پور با اشاره به اینکه زنجان جزو پنج استان برتر در بین سازمانها ی تعزیرات کشور است گفت: این سازمان به رغم مشکلات و کمبود نیروی انسانی عملکرد مطلوبی دارد.

وی تصریح کرد: این سازمان ادارات تابعه در ماهنشان ، ایجرود و طارم ندارد که باید برای استقرار ادارات در این مناطق تهمیدات لازم اندیشیده شود.