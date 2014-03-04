فرودگاه اروميه بنام شهيد مهدي باكري تغيير نام داد

به گزارش خبرنگار مهر،‌معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي شامگاه دوشنبه در جلسه شوراي نظارت بر نامگذاري اماكن استان،‌ گفت: سردارشهيد مهدي باكري بعنوان گوهر گرانقدر آذربايجان غربي در عرصه مبارزات انقلاب اسلامي و دوران دفاع مقدس نقش بسيار برجسته اي را ايفا كرده و سمبل ايثار و رشادت و الگوي جوانان ايران اسلامي است.

هادي بهادري با بيان اينكه به پاس ارج نهادن مقام اين شهيد و شهيدان استان در دوران دفاع مقدس، نام فرودگاه بين المللي اروميه بنام اين شهيد مزين مي شود،‌ادامه داد: توجه به فرهنگ غني اسلام، نام شهدا و بزرگان علم و ادب ايران اسلامي را در نامگذاري اماكن و معابر شهري مورد تاكيد قرار داد.



در ادامه اين جلسه مصوبات شوراي نامگذاري معابر شهري شهرستانهاي اروميه، مهاباد، سيمينه و سيلوانا بررسي شد.

مجموعه فرهنگی و یادمان شهید باکری و 12 هزار شهيد آذربايجان غربي نيز با استفاده از شیوه های معماری اسلامی ایرانی و نمادهایی از هویت شهر ارومیه و سرداران و 12 هزار شهید آذربایجان غربی در بلندی های باغ رضوان ارومیه ساخته می شود و به گونه ای طراحی شده که از تمام نقاط شهر ارومیه قابل رویت خواهد بود.

سردار رشید اسلام شهید مهدی باکری در حین عملیات بدر و در حالیکه دشمن بعثی با محاصره کامل سربازان تحت امر باکری در جزیره مجنون در حال زدن تیر خلاص به سربازان مجروح باقی مانده بود، احمد کاظمی و محمود دولتی با اصرار از وی می‌خواهند که با عبور از دجله جان خود را نجات دهد؛ ولی این درخواست هربار با جواب منفی وی روبرو می‌شد تا اینکه بر اثر اصابت تیر مستقیم سربازان عراقی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۳ شهید شد.



در این هنگام در حالی که یاران او سعی در انتقال پیکرش بوسیله قایق به عقب را داشتند قایق هدف اصابت شلیک مستقیم آر پی جی یکی از سربازان بعثی قرار گرفت و در اروند رود غرق می‌شود. پیکر وی و سایر سربازانش هیچگاه یافت نشد و وی همچنان مفقودالجسد است.



همچنین در راستای گرامیداشت جایگاه و ارزش والای این شهید بزرگوار جبهه نبرد حق علیه باطل ایران اسلامی سالروز شهادت وی به پیشنهاد مقامات ارشد استان آذربایجان غربی به عنوان روز شهردار در تقویم رسمی کشور ثبت می شود، همزمان با سالروز حماسه سوم خرداد و روز ملی مقاومت و ایثار طی سال 90 با حضور استاندار آذربایجان غربی و مسئولان سیما فیلم، قرارداد ساخت سریال شهید باکری در ارومیه امضا شد.



مجموعه تلویزیونی شهید باکری به عنوان نماد و سمبل مقاومت، ایثارگری و فداکاری مردم آذربایجان غربی با همکاری موسسه فرهنگی سیما فیلم با هدف تشریح ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی سردار رشید اسلام شهید مهدی باکری ساخته می شود.