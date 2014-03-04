به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه مراسم یادواره شهدای پایگاه شهید سلیمی قرچک با حضور حجت الاسلام نعمت فخری نماینده ولی فقیه در سپاه سید الشهدا(ع) استان تهران، با حضور مسئولان و خانواده شهدا برگزار شد.

حجت الاسلام نعمت فخری در این مراسم اظهار داشت: بی‌شک ملت فداکار و قدرشناس ایران اسلامی همواره قدردان والدین صبور و مقاوم شهیدان والامقام حماسه دفاع مقدس هستند، عزیزانی که نماد واقعی ایمان و صبر شدند و با تقدیم ثمره زندگی خود در دفاع از اسلام، وفاداری خود به انقلاب و اسلام را در تاریخ درخشان این مرز و بوم ترسیم کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: فضیلت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و امروز اگر در کشور امنیت و عزت و شرف وجود دارد، به واسطه دستاوردهای انقلاب اسلامی است که لحظه‌ای از پاسداری و صیانت آن کوتاه نیامدیم.

وی ادامه داد: ملت ایران مدیون شهدا هستند چرا که آنان با فدا کردن جان خود زمینه را پیشرفت آنان فراهم کردند به گونه‌ای که اکنون در دنیا از نام و نشان و هویت واقعی ایرانی اسلامی برخوردارند.

این مسئول فرهنگ شهدا را منشور سعادت و نجات انقلاب دانست و عنوان کرد: چراغی که شهدا بر سر راه ما افروختند، همیشه روشنگر راه ما است و تاریخ انقلاب حلقه جاوید و ماندگار هشت سال دفاع مقدس را که اعتلای استقلال و هویت دینی و ملی ما را به ارمغان آورد را فراموش نخواهد کرد.

وی گفت: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند و قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند.

فخری متذکر شد: باید برای نهادینه شدن فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بین تمام اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان و نوجوانان سعی و تلاش و همت بیشتری شود، لذا برای عملی شدن این مهم باید صاحبان اندیشه و اصحاب قلم در راستای مطرح شدن مسائل ارزشی در جامعه سعی و تلاش مضاعفی کنند.

آزمان کادری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عزت و عظمت امروز کشور مرهون ایثارگری های شهدای دفاع مقدس می باشد و اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان سربلند می باشد، به برکت مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی است و به فرموده قرآن کریم شهدا زنده هستند و نمی میرند و در پیشگاه الهی روزی می خورند، به همین خاطر شهدا نظاره گر اعمال هستند و باید ملت ایران طوری عمل کند که آرمانهای شهدا در جامعه صنعتی امروز گم نشود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: پدران و مادران شهدا حق بزرگی بر همه ملت ایران دارند و اگر در توجه به والدین شهدا کوتاهی صورت گیرد، همه ما باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم، پس همه مردم وظیفه دارند طوری عمل کنند که در روز قیامت مقابل شهدا و امام راحل سربلند باشند.

کادری متذکر شد: شهدا از اوضاع و احوال همه ما خبر دارند، به همین خاطر باید در همه زمینه ها مبانی اسلام را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ملت ایران بداند که در مقطع حاضر وظیفه سنگین و سرنوشت سازی را بر عهده دارد.