توزیع کارت کنکور دکتری نیمه متمرکز سال 93 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون دکتری تا ساعت 24 روز پنجشنبه 15 اسفند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز ضمن مشاهده کارت شرکت در آزمون خود، از آن و برگه راهنما، نسخه چاپی آن را تهیه کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز 93 منحصرا در صبح جمعه 16 اسفند ماه 1392 در 53 شهرستان مختلف کشور به شرح شهرستان های محل برگزاری آزمون مندرج در جدول شماره یک اطلاعیه منتشره برگزار خواهد شد.

شهرستان محل برگزاری هر داوطلب و آدرس حوزه امتحانی وی در شهرستان مذکور در ذیل نسخه چاپی کارت شرکت در آزمون داوطلب درج شده است.

فرایند برگزاری آزمون دکتری نیمه متکرکز کشور راس ساعت هشت صبح روز جمعه برگزار می شود و درهای ورود به آزمون راس ساعت 7:30 بسته خواهد شد از این رو داوطلبان باید قبل از این ساعت در حوزه امتحانی مربوطه حاضر باشند.

برای شرکت در آزمون همراه داشتن نسخه چاپی کارت ورود به آزمون که داوطلب قبلا اثر انگشت خود را بر روی محل مربوط درج کرده باشد و همچنین اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی است.