به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح سه شنبه در دیدار با دانشجویان یوشهری ضمن بیان اینکه غفلت از جوانان موجب بروز آسیب‌های مختلف در جامعه می شود، اظهار داشت: امام (ره) و رهبری نگاه ویژه ای به جوانان داشته و دارند در این راستا مدیران و مسئولین نیز به تبعیت از آنها باید اهمیت به جوانان در رفتار و کردارشان مشخص باشد.

وی ضمن بیان اینکه کارهای اساسی جامعه را می‌توان با جوانان انجام داد، افزود: امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را با همکاری جوانان انجام داد و در زمان جنگ نیز با کمک همین جوانان توانست انقلاب را نگهدارد و امروز نیز توجه ویژه رهبری به جوانا را شاهد هستیم.

اظهار نظر وزیر باید بر مبنای مقررات مصوب کشور باشد

یکی از دانشجویان به عنوان اولین سوال در خصوص رفع فیلتر فیس بوک و بیان آن توسط وزیر ارشاد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه فعالیت این سایت در کشور غیر قانونی است آیا این مسئله قانون شکنی در دولت راستگویان نیست؟

جمیری در پاسخ به این سوال عنوان کرد: وزیر ارشاد و یا هر شخص دیگری هر اظهار و نظری که بیان می کند باید مبنی بر مقررات مصوب کشور باشد نه اینکه وزیر حرفی با سلیقه خود و بدون توجه به سیاست های کلان فرهنگی و قانون مقررات بیان کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: صحبت‌های غیر کارشناسانه وزیر ارشاد در این خصوص حساب شده نبوده و بدون توجع به موازین دینی بیان شده است.

چهره‌ای برتر معرفی شود که ضعفی در راستای نظام اسلامی نداشته باشد

یکی دیگر از دانشجویان درباره انتخاب تبادار استاندار اسبق استان بوشهر به عنوان چهره ماندار در استان اشاره کرد و گفت: دلیل این انتخاب شورای شهر چیست؟ در صورتی که ایشان جزو افراد حامی خروج از حاکمیت در سال 82 بوده است و خدمات عمرانی سه استاندار بعدی تبادار خدمات عمرانی به مراتب بیشتری داشتند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اینگونه موضع‌گیری‌ها، موضع گیری های جامع نبوده زیرا اگر می خواهیم به واقع به نظام و مردم خدمت کنیم مهمترین موضوع رعایت اصول و ارزش های اساسی مطرح است.



وی افزود: اگر بنا باشد در این نظام چهره ای برتر باشد آن فرد نباید ضعفی در راستای نظام اسلامی داشته باشد، دلیل این انتخاب را خدمات عمرانی ایشان عنوان می‌کنند که در این خدمات نیز تردید وجود دارد.

هیچگاه برخوردهای جناحی را قبول ندارم

دانشجوی دیگری در خصوص تغییر مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم بر پایه جناح سیاسی سوال کرد و گفت: چرا با وجود مخالف هایی که با حضور باستانی در این شهرستان شد حصیری معارفه این فرد رو انجام داد؟

جمیری بیان کرد: من هیچگاه برخوردهای جناحی را قبول ندارم، اینکه مردم تغییر را می خواهند بحثی بی پایه و اساس است چرا که تنها 50 درصد به روحانی رای دادند و تعداد زیادی از این درصد خواستار تغییر در وضعیت معیشت خود بودند و تنها تعدادی از خواص سیاسی رای خود را جهت تغییر مدیریت به روحانی دادند.

تغییر جناحی آثار منفی در جامعه دارد

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه این نگاه هیچ گاه آثار مثبتی ندارد خاطر نشان کرد:اگر دولت با شعار اعتدال آغاز به کار کرده است بهترین شاخصه آن باید تغییر مدیر در مبنی عملکرد آنها می بود نه جناح سیاسی آن فرد، اما متاسفانه در این خصوص شاهد دوری از اصل اعتدال در انتخاب مدیران بوده‌ایم.

وی افزود: حصیری در خصوص این انتخاب با بنده تماس گرفت و من گفتم که اگر چه این فرد در دسته اصولگراها نبوده است اما فردی خوب و کارآمد بوده است.

عدم افتتاح نیروگاه دوم در صورت حل نشدن مشکل هلیله و بندرگاه

جمیری در خصوص افتتاح نیروگاه دوم و همچنین راه آهن گفت: بحث ها و وعده های زیادی در خصوص افتتاح راه آهن که بسیار نیاز استان ما است بیان شده است اما عملی نشده است، در این جهت است که خبرها و فعالیت هایی مختلف در این خصوص را رسانه ای نکرده ام اما تلاش های مختلفی در خصوص بودجه برای این کار صورت گرفته که امیدوارم به زودی شاهد آغاز فعالیت حمل و نقل ریلی در استان باشید.

وی در خصوص نیروگاه دوم بوشهر نیز بیان کرد: بحث هایی را دکتر صالحی در خصوص زمانبندی راه اندازی این نیروگاه گفته است، اما تا زمانی که مشکل مردم هلیله و بندرگاه حل نشود این ساخت این نیروگاه آغاز نخواهد شد.

تقابل شورای شهر و شهرداری را جدی نگرفته ام

جمیری در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر تقابل شورای شهر و شهرداری بوشهر گفت: این اخبار را جدی نگرفتم زیرا هر دو جایگاه حرمت دارد و هر چه همکاری و دوستی در بین مسئولین بیشتر باشد نفع بیشتری برای مردم است.

دانشجویان زیادی در این جلسه اعتراض در خصوص پوشش و رفتار دانشجویان خصوصا دختران دانشجو داشتند که با عدم برخورد دانشگاه با این افراد رو برو هستند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه ودیلم در این خصوص گفت: دیگر با تذکر و دعوا نمی توان حجاب را به جوانان آموخت بلکه نیاز به یک برنامه اساسی فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما کمرنگ شده افزود: در کشور های دیگر نیز امر به معروف و نهی از منکر دارند که با نام نظارت عمومی و در شهر است اما این اصل در جامعه ما کمرنگ شده است.