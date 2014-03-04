خط پرواز کرمان- نجف به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار، مسعود دهقانی دوشنبه شب در نشست ستاد همکاری اقتصادی و گردشگری کرمان با کربلا و نجف گفت: ما آماده هستیم برای حجاج، زائران عتبات عالیات و سایر بخش هایی که ممکن است زمینه بازاریابی داشته باشند بلیط، ویزا، اقامت و سایر خدمات به آن ها ارائه دهیم.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم که بعد از 15 فروردین 93 با برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعت گردشگری استان کرمان بتوانیم زائرین و علاقمندان عراقی که می خواهند به کرمان بیایند و مکانهای تاریخی و زیارتی کرمان را ببینند به این استان آورده و از اینجا نیز به سایر نقاط ایران ببریم.

راه اندازی خط پرواز کرمان - نجف

این مسئول با بیان اینکه نخستین پرواز کرمان- نجف در 19 اسفندماه جاری راه اندازی خواهد شد، اذعان داشت: ظرفیت پرواز جدید 150 نفر بوده و دوشنبه هر هفته نیز پرواز انجام می شود و فعلا در مرحله اول برنامه استان کرمان را با یک پرواز شروع کرده ایم و امیدواریم تا بعد از سال این پروازها را به تعداد هر روز در هفته برسانیم.

رئیس شرکت هیئت مدیره شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان کرمان گفت: حدود 90 دفتر و شرکت عضو مجموعه شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان هستند که پروازها در قالب همین مجموعه و تحت نظارت سازمان حج و زیارت انجام می شود و 90 درصد خدمات هم با شرکت زیارتی است.

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان در ادامه تصریح کرد: هم اکنون هتل ها وضعیت مناسب را برای پذیرش گردشگر دارند و الان حدود 40 درصد ظرفیت دارند که می توانیم ظرفیتشان را به بالای 90 درصد برسانیم.

تهیه پکیج بازدید عراقی ها از کرمان/مکان های مورد علاقه گردشگران شناسایی می شود

وی یادآور شد: اولین گروه عراقی ها که صاحب نفوذ هستند و می توانند در بحث گردشگری کمک کنند را بعد از 15 فروردین به کرمان دعوت کرده و مکان های تاریخی و دیدنی کرمان را به آنها نشان می دهیم و به وسیله این گروه اررزیاب جاهایی که مورد استقبال گردشگران عراقی است را شناسایی و پکیج بازدید عراقی ها را در کرمان می بندیم.

دهقانی در ادامه گفت: پروازی که داریم در بخش خصوصی است و تفاوت چندانی ندارد نسبت به پرواز نجف ندارد و تنها یک مابه التفاوت جزئی دارد که با زیاد شدن پروازها، پروازهای حج و زیارت حذف و پروازهای ما جایگزین شود.