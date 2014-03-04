  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

میرجعفریان:

طرح جامع ترافیک اردبیل نهایی می شود

طرح جامع ترافیک اردبیل نهایی می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: طرح جامع ترافیک اردبیل در سال جاری نهایی می شود.

کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بخش های نهایی این طرح در دست تدوین بوده و در هفته های آتی به تصویب نهایی کارشناسان خواهد  رسید.

وی با بیان اینکه کنترل ترافیک یکی از معضلات زندگی شهری اردبیل است، اضافه کرد: طرح جامع ترافیک به عنوان راهکار نهایی و جامع نگر کاهش ترافیک اجرا خواهد شد.

به گفته میرجعفریان در اجرای این طرح مسئولیت تمامی دستگاه های اجرایی مشخص شده و بعد از تصویب نهایی به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

وی اصلاح هندسی معابر، ساخت  و ساز و تغییر جهت خیابانها و پل های روگذر، نحوه نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی، ورود ناوگان جدید حمل و نقل از جمله اتوبوس تند رو و مترو و نحوه تردد خودرو ها را بخشهایی از طرح جامع ترافیک اردبیل عنوان کرد.

معاون امور عمرانی استاندار تصریح کرد: ترافیک به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مدیریت شهری اردبیل در سال های آینده مطرح شده و نیازمند نگاه جامع نگر است.

وی تاکید کرد: با تصویب طرح جامع ترافیک تمامی طرح های کنترل ترافیک بررسی شده و در صورت عدم تائید نظر کارشناسان تغییر خواهد یافت.

کد مطلب 2248795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها