طرح جامع ترافیک اردبیل نهایی می شود

کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بخش های نهایی این طرح در دست تدوین بوده و در هفته های آتی به تصویب نهایی کارشناسان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه کنترل ترافیک یکی از معضلات زندگی شهری اردبیل است، اضافه کرد: طرح جامع ترافیک به عنوان راهکار نهایی و جامع نگر کاهش ترافیک اجرا خواهد شد.

به گفته میرجعفریان در اجرای این طرح مسئولیت تمامی دستگاه های اجرایی مشخص شده و بعد از تصویب نهایی به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

وی اصلاح هندسی معابر، ساخت و ساز و تغییر جهت خیابانها و پل های روگذر، نحوه نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی، ورود ناوگان جدید حمل و نقل از جمله اتوبوس تند رو و مترو و نحوه تردد خودرو ها را بخشهایی از طرح جامع ترافیک اردبیل عنوان کرد.

معاون امور عمرانی استاندار تصریح کرد: ترافیک به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مدیریت شهری اردبیل در سال های آینده مطرح شده و نیازمند نگاه جامع نگر است.

وی تاکید کرد: با تصویب طرح جامع ترافیک تمامی طرح های کنترل ترافیک بررسی شده و در صورت عدم تائید نظر کارشناسان تغییر خواهد یافت.