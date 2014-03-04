بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در آستانه جشن نیکوکاری پایگاه های مختلف در مدارس، مساجد و میادین شهری فعال خواهد شد.

وی افزود: در روز 14 اسفند ماه جشن نیکوکاری در 750 مدرسه برگزار شده و 150 هزار پاکت در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

به گفته زلالی مدیران مدارس نسبت به هزینه کرد پاکت ها اختیار کامل داشته و می توانند نیازمندی های دانش آموزان محروم و فقیر را تامین کنند.

وی اضافه کرد: در روز15 اسفند ماه 150 پایگاه در میادین شهری با هدف جلب مشارکت عموم مردم فعال خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان ادامه داد: در روز 16 اسفند ماه نیز در 500 مسجد و مصلای اردبیل پایگاه های نیکوکاری دائر می شود.

جمع آوری 910 میلیارد ریال در سال گذشته

به گفته زلالی در سال گذشته 910 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل مشارکت های مردمی در جشن نیکوکاری جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه این رقم به نسبت سال گذشته با 34 درصد رشد همراه بود، اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال جاری رقم جمع آوری شده در جشن نیکوکاری با 50 درصد رشد همراه باشد.

زلالی تاکید کرد: به محض جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع کمک ها آغاز می شود.