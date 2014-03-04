نشست مشترک مجلس و دولت در مورد اقتصاد مقاومتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری آیین نامه های اجرایی این سیاست ها نخستین جلسه معاونان وزیران اقتصاد و صنعت و معاونت قوانین مجلس شواری اسلامی برای پیگیر این موضوع صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.



براساس این گزارش نشست مشترک معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت،‌ معدن و تجارت و همچنین معاونان بانک‌ها با حضورامیدوار رضایی - معاون قوانین مجلس - به منظورتعامل و هماهنگی دراتخاذ تصمیمات و راه‌هکارهای مشترک تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امروز ساعت 10 صبح برگزار شد.



