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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

نشست مشترک مجلس و دولت در مورد اقتصاد مقاومتی برگزار شد

نشست مشترک مجلس و دولت در مورد اقتصاد مقاومتی برگزار شد

نشست مشترک مجلس و دولت با حضور معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با موضوع اقتصاد مقاومتی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری آیین نامه های اجرایی این سیاست ها نخستین جلسه معاونان وزیران اقتصاد و صنعت و معاونت قوانین مجلس شواری اسلامی برای پیگیر این موضوع صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

براساس این گزارش نشست مشترک معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت،‌ معدن و تجارت و همچنین معاونان بانک‌ها با حضورامیدوار رضایی - معاون قوانین مجلس - به منظورتعامل و هماهنگی دراتخاذ تصمیمات و راه‌هکارهای مشترک تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امروز ساعت 10 صبح برگزار شد.

 

کد مطلب 2248817

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