به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و چهارمین نشست باشگاه فیلم رازی با عنوان ظرفیت‌های سینمایی در اشعار مولانا با حضور سید ناصر هاشم زاده نویسنده و پژوهشگر سینما و خالق اثر «او سلمان شد» برگزار می شود.

با توجه به فقدان بسیاری از سوژه های ملی، ادبی و آموزنده در سینما، در پنجاه و چهارمین جلسه از نشستهای باشگاه فیلم، موضوع ظرفیتهای سینمایی در آثار مولانا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این نشست سید ناصر هاشم زاده ضمن بررسی ظرفیت‌های سینمایی در آثار مولانا به سوالات حضار پاسخ خواهد داد.

مولانا در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ متولد شد. نامش محمد و لقبش جلال الدین است. از عنوان های او می توان به خداوندگار و مولانا اشاره کرد که در زمان حیاتش رواج داشته. عنوان مولوی در قرن های بعد در مورد او به کار رفته است. وی در غروب روز 5 جمادی الاخر 672 ه.ق در سن 68 سالگی در قونيه فوت کرد. امروزه مقبره اين شاعر برزگ قرن ششم در قونيه (ترکيه امروزی) است که محل زيارت عاشقان و شيفتگان اين شاعر بزرگ به حساب می آید. معروفترین آثار مولانا «ديوان شمس»، «مثنوی معنوی» و «فيه ما فيه» هستند.

علاقمندان به آثار مولانا و هنر شعر و سینما می توانند برای شرکت در این نشست، روز 14 اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در ساختمان آموزش فرهنگسرای رازی به نشانی خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی حضور یابند.

