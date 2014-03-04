به گزارش خبرنگار مهر، کسب دانش و مهارت جراحی در دامهای کوچک به دلیل افزایش اهمیت روزافزون علوم بالینی در تشخیص و درمانهای بیماریهای دامهای کوچک بسیار ضروری و به نظر میرسد. در ایران نیز جراحی دامپزشکی همپای سایر کشورها پیشرفتهای چشمگیری داشته به صورتی که در حال حاضر اکثر تکنیکهای جراحی روز دنیا توسط متخصصین جراحی دامپزشکی کشورمان به کار گرفته میشود و سطح علم جراحی دامپزشکی در ایران قابل رقابت با بسیاری از کشورهای مدعی در این علم میباشد.
افزایش پیشرفت ابزار کمک تشخیصی، امکان تشخیص بسیاری از بیماریها را فراهم کرده است. در نتیجه نیاز به آگاهی از تکینیکهای جراحی در دامهای کوچک در درمان بیماریهایی که نیازمند مداخله هستند، حائز اهمیت است. به همین دلیل کتاب «جراحیهای بافت نرم در دامهای کوچک» که به تازگی چاپ شده است، برای دانشجویان دوره عمومی دامپزشکی و تخصصی جراحی دامپزشکی تدوین شده است.
این کتاب شامل 8 فصل است که در هر فصل آن جراحی فیزیوپاتولوژی و تیکنیکهای جراحی یک از دستگاههای بدن مورد بررسی قرار گرفته است. در تدوین این کتاب از تصاویری استفاده شده است که عمدتا حاصل تجربیات شخصی مولف است.
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