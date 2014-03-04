به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب این مصوبه، کارگزاران دارای رتبه الف و ب که سابقه تخلفاتی با اهمیت (براساس دستورالعمل معاملات اعتباری و الزامات کفایت سرمایه) نداشته باشند، می توانند تا سقف 5 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، به اشخاص حقوقی با سرمایه ثبت و پرداخت شده بیشتر یا مساوی 10 میلیارد ریال اعتبار تخصیص دهنـد.

همچنین کارگزاران الف و ب واجد شرایط فوق حداکثر مجازند تا سقف 10 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، به مشتریان حقیقی و مشتریان حقوقی با سرمایه ثبت و پرداخت شده کمتر از 10 میلیارد ریال اعتبار اختصاص دهنـد.

در چارچوب این اصلاحیه، میزان اعتبار قابل تخصیص سایر کارگزاران به کلیه مشتریان، اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی، حداکثر به میزان 10 درصد حقوق صاحبان سهام کارگزاری است.

