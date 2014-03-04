علی مهاجری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز فعالیت آب انبار بزرگ کرمان با تغییر کاربری، اذعان داشت: اداره کل میراث فرهنگی این آمادگی را دارد که از سال آینده تمام اماکن چه ثبت شده در میراث و چه غیر ثبت در میراث که قابل استفاده باشد با نظارت و طرح خود میراث به بخش خصوصی برای مدت طولانی مدت واگذار کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر خانه ای قدیمی در شهر امکان تبدیل به رستوران و یا هتل را دارد آمادگی داریم با سرمایه دارش قرارداد طولانی مدت بسته و با طرحی که خود میراث می دهد بازسازی و طرح را به مرحله اجرا برسانیم.

این مسئول در پایان گفت: در ضوابط فعلی حداکثر زمانی را که به یک سرمایه گذار می دهیم یک سال است و ممکن است با طول کشیدن کار بیش از یک سال به مناقصه کشیده شود و به نفع کسی دیگر شود که کار را ادامه دهد اما با تغییراتی که به زودی انجام می شود این زمان افزایش یافته و به صورت طولانی مدت انجام می شود.