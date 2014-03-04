اسفنديار اميني در گفتگو با مهر اظهار داشت: بهره برداران بخش كشاورزي عمدتا در تعاوني هاي روستايي و يا تشكل هاي نظام صنفي عضويت دارند كه بايد امور آنها از همين تشكيلات ذكر شده پیگیری و اجرايي شود.



وي افزود: واگذاري خدماتی که وزارت جهاد كشاورزي به بهره برداران ارائه می کرده به تشكل هاي شبه دولتی مانند نظام مهندسي كشاورزي موجب بروز نارضايتي و مشكلات براي زارعان و دامداران و بهره برداران استان اصفهان شده است.



مديرعامل كانون خبرگان كشاورزي استان اصفهان با بيان اينكه اين امر در راستاي واگذاري هاي اصل 44 قانون اساسي انجام شده است، ادامه داد: این اصل بر واگذاری امور به مردم تاکید کرده است و مردم نیز آن را در تشکل های صنفی خود بروز می کنند.



امینی ادامه داد: نظام مهندسی با استناد به ماده دو (2) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي بهره برداران را ملزم به استفاده از كارشناسان نظام مهندسي كشاورزي در مزارع خود كرده كه معتقديم اين موضوع داراي اشكالات زيادي است.



وی با بيان اينكه اين قانون با رویکرد اشتغال فارق التحصيلان دانشگاهي رشته هاي كشاورزي تصويب شده است،گفت: وزارت جهاد امور مربوط خدمات فني مورد نیاز كشاورزان و دامداران را به طور رايگان انجام مي داد اما طبق اين قانون اعمال هر طرح كشاورزي همانند گلخانه،دامداري و نظاير آن منوط به تاييد كارشناسان نظام مهندسي كشاورزي و دامپروري شده است.



این کارشناس بخش کشاورزی گفت: اینکار علاوه بر بروز مشکلات فنی و اجرائی، در شروع و ادامه کار هزینه های زیادی همراه با ایجاد بروکراسی و موانع زیادی برای تولید و تولیدکنندگان شده است.



امینی تاكيد كرد: كارشناسان ذكر شده از كشاورزان و دامداران اصفهاني مبالغ هنگفتي تحت عناوین گوناگون از بهره برداران دريافت می کنند و اين در حالي است كه زارعان اکثرا خود و یا فرزندانشان تنها کارگران واحد تولیدیشان هستند و توان پرداخت هزینه کارشناس را ندارند.



وی ادامه داد: کشاورزان از سوی دیگر به دليل داشتن تجارب کافی و یا متخصص بودن خود و یا فرزندشان، نيازي به استخدام کارشناس مقیم ندارند.



مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: به لحاظ قانونی تولیدکنندگان بخش کشاورزی هم مجازند درصورت نیاز به استفاده از کارشناس به اختیار و انتخاب خود کارشناس استخدام نمایند و ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان هم مفسده ایجاد می کند و هم کیفیت تولید را پایین می آورد و هم ظلم به تولیدکنندگان می شود و هم انگیزه بالابردن معلومات را برای کارشناسان کم می کند.



امینی با بيان اينكه اين در حال حاضر كشاورزان اصفهاني درآمد زيادي ندارد،اظهار داشت: تحصيل كردگان جوان بخش كشاورزي به طور قطع نیاز به کسب تجربه در واحدهای تولیدی دارند و لذا دادن اختیار کامل یک واحد تولیدی با حساسیت ها و خطرات بالا و هزینه های زیاد وحتی زيان زيادي به بهره برداران اين بخش وارد كند.



وی با بيان مثالي ادامه داد: بیشتر تولیدکنندگان به كارشناسان با رتبه علمي و تجربي بالا كه دستمزد زيادي هم طلب مي كنند دسترسي دارند و استفاده هم می کنند ولی از کارشناسان بی تجربه و یا کم تجربه برای امور اساسی واحد تولیدی خود استفاده نمی کنند چرا که به طور فرض تجويز يك آمپول اشتباه توسط يك كارشناسن مبتدي در دامداری و یا مرغداری مي تواند خسارات هنگفتي براي او بوجود آورد.



دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان يادآور شد:يكي از زيان هاي قانون ياد شده به وجود آوردن انحصار امور زراعت در دست افراد خاص است.



امینی یاداور شد: امیدواریم مجلس در اصلاح قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و قانون افزایش بهره وری به این موارد توجه کند.