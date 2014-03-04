به گزارش خبرنگار مهر، شورای مدیران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تصویب کرد در راستای عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه سال جاری اقداماتی به انجام برسد.

شورای مدیران حوزه‌های علمیه خواهران در راستای پاسداری از کاربرد زبان فارسی و ممنوعیت کاربرد زبان بیگانه، این موارد را به تصویب رساند:

1. هدایت طلاب در انتخاب موضوع تحقیقات پایانی و سایر پژوهش‌های آزاد با رویکرد "اهمیت و جایگاه زبان فارسی و نقش بزرگان و علما در انتشار و دفاع از آن در طول تاریخ"،

2. عدم کاربرد اصطلاحات و خط بیگانه در بخشنامه‌ها، مکاتبات، تابلوها، نشریات، پایگاه‌ها، شبکه و سایر موارد مشابه

3. تاکید و توصیه به همکاران و کارکنان مرکز، مدیریت‌های استانی و کادر واحدهای تابع در مورد عدم استفاده از کلمات و اصطلاحات بیگانه در محاورات خود و موظف ساختن اساتید نسبت به عدم استفاده از کلمات و اصطلاحات بیگانه در هنگام انجام ماموریت‌های محوله به آنان.

بازنگری متون و منابع علمی و تربیتی مرکز در جهت ویرایش و پالایش آنها از خط، کلمات و اصطلاحات و اسامی بیگانه و تاکید و توصیه به همکاران و کارکنان مرکز و واحدهای تابع نسبت به عدم استفاده از پوشاک، لوازم و امکاناتی که منقش به خط و علائم زبان بیگانه است از دیگر مصوبات این شورا است.

شورای مدیران حوزه‌های علمیه خواهران همچنین تصویب کرد کاربرد خط، کلمات و اصطلاحات بیگانه در موارد یادشده، در صورت فقدان مشابه فارسی و یا عدم امکان مفاهمه و نظیر آن، بلامانع است.

این شورا اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های مرکز به تقویت کاربرد زبان فارسی و تصحیح کاربرد زبان بیگانه و معرفی واژه‌های مورد نیاز جدید دارای مشابه فارسی را نیز به تصویب رساند و بر اصلاح و تقویت زبان فارسی در بازنگری متون و برنامه‌های درسی و فرهنگی در واحدهای حوزوی تاکید کرد.