حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالت عادی ابتدا طرح جامع و تفصیلی یک شهر آماده و سپس شهر بر اساس آن ساخته می شود اما در شهرستان قدس موضوع بالعکس است.

وی افزود: این عدم وجود طرح تفصیلی موجب اختلال در خدمات رسانی شهری شده که امید است که هرچه سریعتر این طرح شهر آماده شود زیرا اگر همین امروز فعالیت براساس آن طرح آغاز شود 20 سال آینده به نتیجه خواهد رسید.



این مسئول ادامه داد: در خصوص کمبود منابع آبی شهرستان قدس با وجود افتتاح منبع 10 هزار متر مکعبی مشکلات کم آبی تا حدی کاهش یافته ولی اگر حق آب این شهرستان از سد کرج باز پس گرفته و آب تصفیه خانه شماره 6 تهران به مدار آب شرب شهرستان اضافه شود هم کیفیت آب بالاتر می رود و هم مشکل کم آبی کاهش می یابد.



گروسی عنوان کرد: شهرستان قدس تنها یک بیمارستان 40 تخت خوابه دارد که اکثر تختهای آن به بخش زنان و زایمان تعلق دارد، این در حالی است که این شهرستان بیش از 200 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی دارد در همین راستا از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دعوت شد تا به شهرستان آمده و در خصوص ساخت بیمارستان در قدس تصمیم گیری کند.



وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات شهرستان قدس و کلا استان تهران کمبود بودجه و اعتبارات دولتی است، این استان با وجودی که بیش از 15 درصد از جمعیت کشور را در خود جا داده اما تنها 7/3 درصد از بودجه کشور به آن تعلق می گیرد که اصلا منصفانه نیست.



وی افزود: این مشکلات توسط پنج نفر از نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری انتقال داده شد و از ایشان درخواست شد که به این مشکلات رسیدگی کنند تا حداقل بین بودجه و جمعیت استان تهران تناسب نسبی برقرار شود همچنین از ایشان دعوت بعمل آمد تا از شهرستان های قدس، ملارد و شهریار بازدید کنند.



نماینده مردم شهرستان های قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قدس در دهه مبارک فجر آماده بهره برداری بود و حتی وزیر نیرو قصد داشت برای افتتاح آن به قدس بیاید اما به دلیل این که شبکه فاضلاب شهری هنوز تکمیل نشده از این اتفاق جلوگیری شد زیرا افتتاح پروژه های ناتمام کار پسندیده ایی نیست.