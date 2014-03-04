درب رواق حرم مطهر امامین عسکریین(ع) در اندیمشک ساخته می شود

حجت‌الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با بهره گیری از هنر هنرمندان با تجربه و اهل فن اصفهانی و همکاری و مشارکت مردم مراحل ساخت درب رواق حرم مطهر امامین عسکریین(ع) در این شهرستان انجام می شود.

وی با بیان اینکه این مساله توفیق و افتخار بزرگی برای مردم این شهر است، افزود: ساخت این درب از روز شنبه 17 اسفند ماه جاری آغاز می شود و مقبره شهدای گمنام این شهرستان به عنوان محل ساخت آن در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک عنوان کرد: در همین راستا این اداره از طریق بلندگوی مساجد و اعلام ائمه محترم جماعات در بین الصلاتین، درج خبر در مطبوعات و خبرگزاریها و نیز پخش اطلاعیه از طریق رادیوی محلی به مردم اطلاع رسانی کرده تا از آنها در هرچه باشکوه تر برگزار کردن این برنامه دعوت کنند.



علیپور از برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء و همچنین برگزاری زیارت عاشورا با حضور مردم ولایتمدار شهرستان اندیمشک به عنوان مراسم استقبال از این برنامه خبر داد.



به گزارش خبرنکار مهر، بازدید از ساخت درب رواق حرم مطهر به مدت ۱۰ روز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب برای عموم آزاد است و افتتاحیه آغاز کار ساخت روز شنبه ساعت ۸ صبح با حضور مردم ولایتمدار و مسئولین محلی در جوار مقبره شهدای گمنام برگزار خواهد شد.