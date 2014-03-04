به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سالاری در این زمینه اظهارداشت: جشنواره نمایشنامه نویسی کرمان قدیمیترین جشنواره نمایشنامه نویسی در حال برگزاری است و از معدود جشنواره ها از این دست به شمار می رود که در ایران برگزار می شود.

وی گفت: این جشنواره در تالار آفتاب فرهنگسرای کوثر برگزار شد و برگزیدگان نیز به این شرح معرفی شدند؛ رتبه اول جشنواره نمایشنامه "مشروطه صغیر" نوشته امیرحسین طاهری تعلق گرفت نمایشنامه "فیل" نوشته مهرداد بهزادی دوم شد و فاطمه نعمتی نویسنده نمایشنامه "تاریک ماه" و محمد قاسمی نویسنده نمایشنامه "این خانه..." مشترکا سوم شدند.

سالاری ادامه داد: براساس آراء هیئت داوران جشنواره از مجتبی حیدری نویسنده نمایشنامه‌های "یادداشت‌های یک بازداشت‌خانگی" و "چهل شب نذر" ، راضیه خسروی نویسنده "اردیبهشت" و محمدرضا فهیمی نویسنده نمایشنامه "شهد و بلدرچین" تقدیر شد.

وی گفت: دو کتاب در عرصه تئاتر کرمان در آیین اختتامیه جشنواره نمایش نامه نویسی کرمان رونمایی شد.

وی ادامه داد: در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره نمایش نامه نویسی استان کرمان کتاب "ابرها سمت غریب" تالیف علی سلطانی رونمائی شد، "ابرها جای غریب" عنوان کتابی است که طرح پژوهشی آن به همت حوزه هنری کرمان اجرا شده و بعد از طی مراحل تالیفی آن با حمایت این حوزه چاپ شده است ، کتاب "ابرها جای غریب" که به تحلیل رویکردهای نمایش نامه نویسی در تئاتر استان کرمان می پردازد ، حاوی مطالب تحلیلی و تئوری می باشد که برای نخستین بار در حیطه تخصصی تئاتر کرمان به چاپ رسیده است.

براساس این گزارش نمایش نامه "افق در آوای پرندگان زرد" نوشته علی سلطانی که توسط انتشارات نون چاپ شده است نیز در این مراسم رونمایی شد.

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره نمایش نامه نویسی استان کرمان ساعاتی قبل در تالار آفتاب برگزار شد.