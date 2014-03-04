فروغ فاريابي در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ از تغيير شرايط بكارگيري مديران فني خبر داد و افزود: افزايش سطح سواد مديران فني از دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به داشتن مدرك ديپلم، ممنوعيت كنترل بيش از 40 دستگاه وسيله نقليه سنگين و 80 دستگاه وسيله نقليه سواري در روز توسط مديران از جمله تغيير شرايط است.

وي ضمن اظهار تاسف از بي تفاوتي شركت هاي مسافربري به ايمني ناوگان در حال حركت، اظهار داشت: حساسيتي كه بايد در مديران شركت ها از نحوه عملكرد مديران فني باشد، وجود ندارد همين امر موجب بروز سوانح جاده اي و دامن زدن بر شدت تصادفات شده است.

وي با بيان اينكه وجود واقعي مدير فني در تضمين ايمني سفر براي اتوبوس هاي مسافري ضروري است، ‌گفت: يكي از اصلي ترين عوامل تشديد يافتن تصادفاتي مانند حادقه اتوبوس قم وجود نقص فني بوده كه در كنار ديگر عوامل موجب مي شود تا تصادفاتي كه مي توانست به صورت خسارتي باشد به فوت شدن ده ها نفر از هموطنانمان منجر شود.

فاريابي حساس نبودن مديران فني به اهميت كارشان را مرتبط با بي توجهي شركت هاي مسافربري به اين موضوع دانست و اعلام كرد: شركت هاي مسافربري بايد به جايگاه و شان واقعي خود در قبال جان مسافرانشان توجه كنند و در اين زمينه حس مسئوليت داشته باشند.

وي عنوان كرد: هر بنگاه اقتصادي در مقابل مشتريانش مسئول است و محصول شركت هاي مسافري نيز خدماتشان است ولي متاسفانه مسافران به اندازه اعتماد و هزينه اي كه براي دريافت اين خدمات هزينه مي كنند، محصول مناسبي را دريافت نمي كند و برآيند اين بي توجهي از دست رفتن بزرگ ترين سرمايه مسافران يعني جان و امنيتشان است.

وي با اشاره به مقابله شركت هاي مسافربري با اين تغيير ضوابط ادامه داد: بكارگيري چنين مديراني نيازمند پرداخت حقوق ماهيانه است كه شركت ها بدليل مشكلات اقتصادي كه گريبانگير آن هستند از تمكين به اين ضوابط جديد در نظر گرفته شده امتناع مي كنند اما به هرحال بايد خود را با اين شرايط تطبيق دهند و فقط تا تيرماه سال آينده فرصت دارند.

اغماض مدیران فنی از نقص فنی تجهیزات ناوگان حمل و نقل عمومی

رئيس اداره ايمني و ترافيك اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي آذربايجان غربي با بيان اينكه هيچ وسيله نقليه نبايد بدون حصول از ايمن بودن آن صورت وضعيت براي سفر بگيرد، گفت: متاسفانه با وجود تاكيدات بسيار در اين زمينه همچنان تخفلاتي از اغماض مديران فني در اين زمينه ديده مي شود كه به خيال خود در حق راننده و صاحب ناوگان لطف مي كنند در حاليكه هرآن احتمال تصادف ناشي از همين كوتاهي و نابودي زندگي ده ها تن وجود دارد.

فروغ فاريابي اظهار داشت: حادثه اتوبوس تهران – قم نشان داد كه نقص فني تا چه اندازه مي تواند خانمان سوز باشد و اين در حاليست كه همچنان بسياري به اهميت بازديدهاي فني آگاهي ندارند و با ساده انگاشتن اين موضوع جامعه را در سوگ عزيزانشان فرو مي برند.

وي با بيان اينكه هم اكنون 100 شركت و موسسه مسافربري در آذربايجان غربي فعاليت دارند، اضافه كرد: كليه اين شركت ها و موسسات داراي مديران فني بوده و بر اساس چك ليستي كه در اختيارشان قرار داده شده وظيفه نظارتي خود را انجام مي دهند اما خروجي عملكرد آن ها ضعيف بوده هرچند دوره هاي بازآموزي و تاكيد مجدد به صورت مستمر براي مديران برگزار مي شود.

کنترل فنی وسایل نقلیه عمومی الزام قانونی است

رئيس اداره ايمني و ترافيك اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي آذربايجان غربي كنترل فني وسايل نقليه عمومي قبل از انجام سفر را يك الزامي قانوني دانست و افزود: متاسفانه اين بازديد ها بيشتر حالت نمايشي داشته و كنترلها به صورت سطحي انجام شده كه يكي از دلايل آن واگذاري مراحل بكارگيري مديران فني به خود شركتها است.

فاریابی با اشاره به اینکه اين روند به نوعي خود كنترلي محسوب شده و نمي تواند نتيجه بخش باشد، اظهار داشت: به نظر مي رسد بكارگيري نيروي كنترل فني از بخشهاي ديگر به صورت مستقل از شركتهاي مسافربري باعث اقدام مسئولانه تر در اين زمينه شده، بدنبال اين حادثه مسئولان و متوليان بايد با يك بسيج عمومي تمامي ناوگان را از هفت خوان رستم ايمني رد كنند.