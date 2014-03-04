اتحاد شادقلی قم از سد شهرداری اراک گذشت/ نماینده قم صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از برگزاری مسابقات فوتبال رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور به میزبانی شهر مقدس قم شامگاه دوشنبه با برتری 3 بر صفر نماینده فوتبال قم برابر تیم شهرداری اراک همراه بود تا نماینده قم در جدول صدرنشین شود.

پیروزی در دیدار حساس با تیمی که در روز نخست بازی ها چهار گل به تیم مقاومت گیلان زده بود برای تیم اتحاد شادقلی قم دلچسب و شیرین بود تا این تیم با کسب دومین پیروزی با شش امتیاز بالاتر از دیگر رقبای خود در صدر جدول رده بندی بایستد.

صعود 16 تیم به مرحله نهایی از گروه‌های هشت گانه

در پایان پنج روز رقابت پنج تیم حاضر در گروه سوم از مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ رده سنی جوانان باشگاه های کشور، دو تیم به مرحله نهایی رقابت ها و جمع 16 تیم برتر صعود خواهند کرد تا برای قهرمانی با حریفان رقابت کنند.

تیم فوتبال اتحاد شادقلی قم در حالی دومین بازی خود را برابر تیم شهرداری اراک با برتری پشت سر گذاشت که این تیم در روز نخست نیز با یک گل از سد تیم صبای تهران عبور کرده و تیم شهرداری اراک با چهار گل تیم مقاومت نوین رشت را شکست داده بود.

رضایت کادر فنی از عملکرد جوانان اتحاد شادقلی

سرمربی تیم فوتبال اتحاد شادقلی قم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی های تیمش در این رقابت‌ها، تصریح کرد: خوشبختانه تیم بسیار خوب و آینده داری تشکیل شده است که قطعا می‌تواند در ادامه رقابت ها نیز موفقیت آمیز عمل کرده و مدعی صعود به لیگ دسته اول فوتبال رده سنی جوانان قهرمانی باشگاه های کشور باشد.

موسی رفیعی افزود: ما دو بازی بسیار مهم را با کسب نتایج بسیار خوب و با پیروزی پشت سر گذاشته‌ایم و فکر می‌کنیم گام بلندی برای صعود برداشته شده است، با این حال در دیدارهای آتی نیز با تمام انگیزه و توان بازی خواهیم کرد تا مقتدرانه صعود کنیم.