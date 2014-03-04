سعید شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، توزیع نهال رایگان که از اول بهمن آغاز شده و تا پایان هفته درختکاری ادامه دارد، را از مهمترین برنامه های طرح استقبال از بهار 93 در جهت توسعه فضاهای سبز شهری و خانگی برشمرد و اظهار داشت: تاکنون 170 هزار اصله نهال رایگان به شهروندان متقاضی توزیع شده و همزمان با هفته منابع طبیعی نیز یکصد هزار نهال مثمر و غیرمثمر دیگر در میادین مهم و بوستان های منطقه 20 بین شهروندان توزیع خواهد شد.

این مسئول، ارائه سه هزار نفر ساعت آموزش شهروندی به دانش آموزان، بانوان خانه دار و کودکان را از دیگر برنامه های هفته درختکاری عنوان کرد و افزود: همزمان با هفته درختکاری دوره های آموزش شهروندی با محوریت نحوه کاشت و نگهداشت گل و گیاه و فضای سبز شهری برای مجتمع های مسکونی، مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی شده است که از سوی متخصصان کشاورزی ارائه می شود.

وی به خدمات ویژه ایام نوروز نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه صدای مشاور گل وگیاه منطقه 20 در ایام نوروز از ساعت 8 تا 14 پاسخگوی سوالات مسافران نوروزی و شهروندان تهرانی در زمینه نگهداری از گیاهان آپارتمانی در زمان مسافرت، سبزه آرایی، کاشت نهال، سبزیکاری و....است.

شیرازی با اشاره به برپایی نمایشگاه های گل و گیاه در هفته درختکاری ادامه داد: بوستان فجر و مرکز آموزش گل و گیاه 13 آبان میزبان نمایشگاه های گل وگیاه در منطقه 20 است و خدماتی نظیر اهداء قلمه گیاهان، خاک ژله ای، کاکتوس و آموزش های گل و گیاه و مشاوره گیاهپزشکی به شهروندان ارائه می شود.