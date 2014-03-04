به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصيري صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی با اشاره به اينكه در حال حاضر 408 مركز نيكوكاري محله محور در كشور فعاليت مي كنند، افزود: علاوه بر اين مراكز، هزار مركز نيكوكاري دیگر نیز سال آينده راه اندازي مي شود.

به گفته وي در طرح راه اندازی مراکز نیکوکاری محله محور خراسان شمالی به عنوان استان پایلوت انتخاب شده و از تعداد مراكزي كه سال آينده در كشور راه اندازي خواهد شد 40 مركز در محلات و مساجد خراسان شمالي افتتاح خواهد شد.

نصيري فعاليت در محله ها و مساجد را محوريت اصلي راه اندازي مراكز نيكوكاري در كشور برشمرد و گفت: اين مراكز در تلاش هستند تا نيازمندي ها و توانمدي افراد در همان محله ها را شناسايي و برای رفع آن اقدام کنند.

وي ارائه مشاوره هاي ازدواج، حقوقي، آموزشي، بهداشتي، اشتغال، مسكن و درمان را هفت خدمت اصلي مراكز نيكوكاري محلات عنوان كرد.

نصيري افزود: كمك ها و درآمدهاي برخي از مراكز نيكوكاري در كشور بيش از حد نياز مركز است كه در اين صورت درآمدهاي اين مراكز به استان هاي محروم هدايت مي شود.

این مسئول اضافه کرد: به عنوان مثال اکنون موسسه خيريه نائب الزهرا(س) در تهران بخشی از كمك هاي خود را به استان ها و مناطق محروم كشور ارسال مي كند و خراسان شمالي نيز بسياري از كمك هاي خود را از اين موسسه دريافت کرده است.

وي اظهار داشت: مراكز نيكوكاري شبكه اي منسجم هستند كه بين توانمندي افراد و نیاز نيازمندان ارتباط بر قرار مي كند و به تدريج تمامي مسئوليت هاي اجتماعي و غيرتخصصي كميته امداد به اين مراكز واگذار مي شود.

مديركل موسسات عام المنفعه كشور افزود: در حال حاضر هزار و 800 نفر در هسته مركزي به عنوان هيات عامل در اين مراكز فعاليت مي كنند و حدود 10 هزار نفر نيكوكار نيز در اين مراكز عضويت دارند.

وي كمك هاي جمع آوري شده مراكز نيكوكاري در دي ماه سال جاري در كشور را 23 ميليارد ريال اعلام و اظهار كرد: اين ميزان كمك جمع آوري شده بين 19 هزار و 500 نيازمند در كشور توزيع شده است.

نصيري خراسان شمالي را در حوزه نيكوكاري از لحاظ كيفيت شبكه سازي دارای رتبه نخست كشوري دانست و گفت: استان فارس نيز بيشترين تعداد مراكز نيكوكاري را به خود اختصاص داده است.

مدير كل هماهنگي شبكه هاي مردمي كشور با اشاره آغاز هفته نيكوكاري در كشور افزود: در هفته احسان و نيكوكاري 250 مركز نيكوكاري همزمان در سراسر كشور راه اندازي مي شود و افتتاح نمادين اين مراكز نیز در استان البرز انجام مي شود.

به گفته محمد نصيري در جشن نيكوكاري سال گذشته 420 ميليارد ريال كمك جمع آوري و بين نيازمندان توزيع شد.

مديركل موسسات عام المنفعه كميته امداد كشور با اشاره به اينكه در بخش موسسات خيريه كشور نابساماني هايي مشاهده مي شود، تصريح كرد: اين نهاد موسسات خيريه را با نگاه همكار به مشاركت در حوزه جمع آوري كمك هاي مردمي دعوت مي كند تا همپوشاني خدمات رفع و توزيع عادلانه كمك ها ميان نيازمندان انجام شود.

نصيري تعداد موسسات خيريه اي كه در بانك اطلاعات اين نهاد به ثبت رسيده را شش هزار موسسه اعلام كرد و گفت: از اين تعداد هزار و 100 موسسه با كميته امداد تفاهم نامه منعقد کرده اند.

وي همچنين از فعاليت ستاد توامندسازي كميته امداد در 13 استان محروم كشور خبر داد و افزود: تعداد 25 موسسه خيريه نيز عضو ستاد توامندسازي كميته امداد امام خميني(ره) هستند و به اين مناطق محروم خدمات ارائه مي دهند.

مديركل هماهنگي شبكه هاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) كشور افزود: در طي سال جاري هزار و 50 ميليارد تومان در قالب مشاركت هاي مردمي به نيازمندان كمك شده كه از اين ميزان 200 ميليارد تومان از محل صندوق هاي صدقات جمع آوري شده است.