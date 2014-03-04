علی روئین‌تن کارگردان و تهیه‌کننده سینما با اشاره به این مطلب که ساخت فیلم مستند «بازیگر الملک» هنوز مشخص نیست به خبرنگار مهر گفت: ساخت فیلم در بخش خصوصی نیازمند بودجه و سرمایه‌گذاری مناسب است و زمانی که فردی مانند من به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان وارد حوزه تولید می شود، نیازمند آن است که برای ادامه کارش فیلمش حتما اکران شود تا بازدهی مالی هم داشته باشد.

وی با اشاره به فیلم سینمایی «زمهریر» بیان کرد: برای ساخت فیلم سینمایی «زمهریر» بیش از یک میلیارد تومان هزینه کردم اما این فیلم سینمایی هیچ گاه اکران نشد. وزارت ارشاد وقتی پروانه ساخت یک فیلم سینمایی را صادر می کنند به خوبی می داند که متن فیلنامه چیست و با چنین آگاهی برای آن مجوز می دهند، اما بعد از سرمایه گذاری و ساخت فیلم، تصمیم می گیرند که فیلم را اکران نکنند.

کارگردان فیلم سینمایی «دل‌شکسته» توضیح داد: تا زمانی که وضعیت اکران فیلم های سینمایی در کشور شفاف و مشخص نشود، برای ساخت فیلم جدید ریسک نمی کنم. مدتی است که می خواهم فیلم مستند «بازیگر الملک» را بسازم اما بودجه ای برای ساخت آن ندارم

وی ادامه داد: اگر پای بودجه دولتی وسط باشد هر کارگردانی می تواند به راحتی فیلم بسازد، اما همین بودجه دولتی را هم در اختیار ما نمی گذراند. مگر می شود برای ساخت یک فیلم سینمایی در بخش خصوصی 800 میلیون تومان هزینه کنیم و بعد ندانیم که این فیلم سینمایی اکران می شود یا خیر.

روئین تن در پایان گفت: نمونه بارز چنین مشکلاتی برای فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش پیش آمده است. این کارگردان تمام تلاش خود را کرد تا یک فیلم با بودجه سرمایه‌گذاران خارجی بسازد، مدیران دولتی هم قبل از صدور مجوز ساخت این فیلم، فیلمنامه آن را خوانده بودند و به خوبی می دانستند که فیلم چگونه واقعه کربلا را روایت می کند، ولی می‌بینیم حالا برای چنین فیلمی مشکل ایجاد می‌کنند.