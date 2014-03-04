حجت‌الاسلام عباسعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیت های حوزه خانواده از استقبال خوب خانواده‌ها در ارتباط با اين برنامه‌هاي انجام شده خبر داد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به برگزاري 125 دوره آموزش مهارت زندگي در سطح استان افزود:‌ اين دوره‌ها با حضور چهارهزار و 244 مخاطب برگزار شد.

حجت الاسلام فاطمي با بيان اينكه اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي دوره‌هاي تربيت مربي مهارت‌هاي زندگي را در سطح استان است برگزار کرده گفت:‌ اين دوره ها ويژه 90 نفر از مبلغان و روحانيون طرح استقرار و هجرت انجام شده است.

وي با اشاره به برگزاري كارگاه هاي آموزشي ويژه كارگروه تربيت جنسي از سوي اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي از فعال‌سازي اين كارگروه خبر داد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اعلام اجراي 600 برنامه دين، نشاط، زندگي در بين فرزندان و خانواده ها در سطح استان گفت:‌ هدف از برگزاري اين برنامه ها گسترش نشاط در بين خانواده‌هاست.

وي با اشاره به برگزاري همايش هايي از قبيل همايش خانواده و همایش علل و عوامل طلاق افزود:‌ در اين همايش ها به بررسي راهكارهاي پيشگيري از اين معضل اجتماعي پرداخته شد.

حجت الاسلام فاطمي با اعلام برگزاري جلساتي در خصوص تفسير سوره انسان گفت:‌ اين برنامه ها با رويكرد آموزش خانواده هاي اسلامي برگزار شد.

وي با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي 32 ساعته افزود:‌ اين دوره ها جهت توانمند سازي 140 نفر از مشاوران خانواده انجام شد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اهميت تربيت اسلامي نسل جوان، از برگزاري 400 كارگاه تربيت فرزند ويژه والدين خبر داد.

حجت الاسلام فاطمي با اشاره به اجراي جشنواره سبك زندگي اسلامي در روستاهاي استان، هدف از برگزاري اين جشنواره را تقويت و استحكام نهاد خانواده ها بيان كرد.

گفتني است اين جشنواره هم اكنون در حال برگزاري است.