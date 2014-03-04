به گزارش خبرگزاری مهر،سيد حميد موسوي افزود: در اين راستا گلكاري فصلي فضاي سبز ترمينال با همكاري سازمان فضاي سبز شهرداري انجام شده است.



وي، از رنگ آميزي برخي از ديوارهاي ساختمان، جداول، نرده ها و ساير مكان‌هاي مورد نياز خبر داد و گفت: نظافت و شستشوي كامل محوطه ترمينال شامل ضلع‌هاي شمالي، جنوبي، شرقي و غربي و نيز سكوسوار مسافر و سالن‌هاي ساختمان ترمينال با هماهنگي مناطق به وسيله تانكر آب و واتر جت و همچنين ماشين‌هاي آتش‌نشاني طبق سنوات گذشته انجام شده است.



مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري زنجان، با بيان اينكه بازسازي سرويس‌هاي بهداشتي ترمينال به اتمام و بهره‌برداري رسيده است، تصريح كرد: لكه گيري آسفالت محوطه ترمينال با همكاري مناطق سه گانه شهرداري زنجان همانند سنوات گذشته مي‌شود.



موسوی، با اشاره به اينكه برپايي سفره هفت سين در سالن انتظار مسافر ترمينال همانند سنوات گذشته انجام مي‌شود، افزود: پيگيري آسفالت ريزي پاركينگ ضلع شمالي توسط منطقه 2 و 3 قبل از اتمام سال انجام مي‌شود.



وی تاکید کرد: نصب بنرهاي تبريك سال نو در ورودي و خروجي ترمينال و محوطه و معرفي مكان‌هاي گردشگري، صنايع دستي و نقشه شهر در ترمينال و نيز توزيع بروشورهاي مكان‌هاي گردشگري با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي انجام مي‌شود.



مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري زنجان، با اشاره به اينكه جمع‌آوري و پاكسازي مصالح پيمانكار عمراني ترمينال انجام شده است، گفت: در صورت تامين هزينه لازم كف سابي بخشي از سالن‌هاي ترمينال انجام مي‌شود.

همایش ۱۸ اسفند در استان زنجان برگزار می شود



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان زنجان گفت: به مناسبت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد همایش ۱۸ اسفند روز چهارشنبه(۲۱ اسفند) در فرهنگسرای امام خمینی(ره) برگزار می شود.



مرتضی مقدمی افزود: همایش گرامیداشت 18 اسفند و تجلیل از فعالان برتر در عرصه مساجد و کانون های فرهنگی و هنری با حضور روحانیون و اعضای کانون ها در استان زنجان برگزار می شود.



وی با اشاره به ضرورت ایجاد مراکزی همچون کانون های فرهنگی هنری در جوار مساجد، گفت: با توجه به اینکه جامعه ما جامعه‌ای جوان است بنابراین این کانون ها می تواند برای جوانان بسیار سازنده و مفید باشد.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان زنجان گفت: توجه به مقوله فرهنگی دینی این ضرورت را ایجاد می ‌کند که کانون های فرهنگی هنری در جوار مساجد ایجاد شود.



مقدمی با اشاره به اینکه مسجد همواره در طول تاریخ پایگاهی برای تربیت و رشد انسان‌ها بوده است، ادامه داد: با وجود چنین مراکزی می ‌توان جوانان جامعه را در برابر ترفند‌ها و تهاجمات فرهنگی دشمن بیمه کرد.



وی نقش کانو‌های مساجد در پیشبرد اهداف دینی فرهنگی نظام اسلامی و مقابله با هجمه فرهنگی دشمن را بسیار مؤثر دانست وگفت:مسئولان باید بیش از پیش از کانون های فرهنگی هنری مساجد که نماد بارز مدیریت بسیجی و اسلامی هستند حمایت کنند.



وقوع 540 چندقلو زایی در زنجان



مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: از تولد 540 چندقلوزایی در 11ماهه امسال در زنجان خبر داد.



موسی متوسلین افزود: بر اساس آمارهای بدست آمده در 11ماهه امسال تعداد 18 هزارو 895 واقعه ولادت به ثبت رسیده است که از این تعداد 18هزارو 355 واقعه مربوط به ولادت های تک زایی وتعداد 540 واقعه ولادت حاصل از چند قلو زایی بوده است.



وی اظهار داشت: 540 واقعه از کل ولادتهای ثبت شده در این مدت مربوط به چند قلو زایی بوده که از این تعداد256 واقعه (512نوزاد) دوقلو ، تعداد 8 واقعه (24نوزاد) سه قلو وتعداد 1 واقعه (4 نوزاد ) چهار قلو زایی بوده است.