اجرای طرح شورای معتمد در محلات قم/ اجرای طرح پلیس مشاور

سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح هایی در سطح محلات آسیب پذیر و روستاهای محروم در حال اجرا است که هشت نشست تخصصی به عنوان طرح شورای معتمد در محلات برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این خصوص چهار نشست آموزشی ویژه اولیا در محله تولید دارو برگزار می‌شود و 12 جلسه ویژه دانش آموزان و هفت جلسه نیز در مساجد محله تولید دارو برگزار خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: طرح شورای معتمد پلیس در محلات برگزار می‌شود که در این طرح افراد ذی نفوذ معتمد پلیس شده و توسط پلیس حمایت می‌شوند و راهکارهای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش داده می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح هم اکنون در محله تولید دارو به صورت پایلوت در حال اجرا است.

اجرای طرح پلیس مشاور

صادقی بیان کرد: طرح پلیس مشاور در مدارس و مناطق محروم در روستاهای قنوات، جنت آباد، حسین آباد، جعفریه، قمرود و سراجه اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح مشاور پلیس در مدارس با کمک سازمان بهزیستی با دانش آموزان تعامل برقرار کرده و مشکلات مربوط به آسیب های اجتماعی را پوشش می‌دهد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: طرح اردوهای جهادی با مشارکت جمعیت هلال احمر در روستاهای محروم سطح استان از جمله روستای مبارک آباد، سراجه و فردو برگزار می‌شود.