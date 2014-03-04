به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میردامادی با اشاره به نیاز کشور به پایانه های پرداخت مبتنی بر فناوری‌های روز از جمله کیوسک‌های الکترونیکی، دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان و کارت شهروندی الکترونیکی، گفت: با راه اندازی این پایانه ها مدل واقعی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک در کشور اتفاق می افتد و امنیت فرآیند پرداخت تضمین شده خواهد بود.



وی اظهارداشت: با توجه به افزایش شدید نیاز به پرداخت‌های خرد و کاربرد کارتهای آفلاین مانند بلیت الکترونیک، توجه به این بخش تاثیر بسیاری در افزایش گردش پول در شبکه بانکی کشور دارد که در این زمینه ارائه کارت‌های هایبریدی که ترکیبی از کارت‌های بانکی و تراشه های پرداخت آفلاین است، در دستور کار قرار گرفته است. در همین حال استفاده از تجهیزات موجود پرداخت آفلاین مانند کیوسک و ATM و انتخاب پایانه های دارای قابلیت شارژ آفلاین به عنوان درگاههای ارائه کننده خدمات شارژ از دیگر مواردی است که کشور را به سمت بانکداری مجازی سوق می دهد.



میردامادی تاکید کرد: توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیاز به راه‌اندازی پروژه های سنگین ندارد و توجه ویژه به مدل B2B و کسب و کارهای متوسط و کوچک می تواند توسعه بانکداری مجازی را درپی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کاربری سامانه های تلفن های همراه و هوشمند و کسب و کار همراه یا همان Mobile Business در حال گسترش روز افزون است، اظهار داشت: سیر تحول فناوری و ترکیب جمعیتی کشور به گونه ای است که توجه خاصی را به منظور توسعه سامانه های پرداخت همراه یا Mobile Payment می طلبد به نحوی که می توان پرداخت همراه را اساسی ترین محور حوزه کسب و کار همراه برشمرد.



میردامادی استفاده از توان تولیدکنندگان سامانه های همراه (Mobile Apps) را در جهت افزایش سطح خدمات و گردش پول که در نهایت منتج به ایجاد مزایای متعدد برای طرفین براساس یک مدل برد همگانی می شود از موارد مورد توجه عنوان کرد و گفت: با توسعه سامانه های پرداخت موبایل، ارتقاء امنیت پرداخت و توجه ویژه به زیرساختها و افزایش امنیت و محرمانگی می توان بانکداری همراه را در کشور محقق کرد.



وی گفت: در شرایطی که بازار به سرعت در حال تبدیل شدن به بازار الکترونیکی است، استفاده از رایانش ابری با تکمیل زیرساخت‌ها تاثیر جدی و غیر قابل انکاری در حوزه توسعه زیرساخت و ارتقا امنیت خواهد داشت.



مدیرعامل پرداخت نوین، نوآوری و خلاقیت و استفاده از تجربیات موفق را اصلی ترین رکن پایداری در این بازار برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد یا تقویت یک باشگاه که به جذب ایده های نو بپردازد و امکان لازم را برای استفاده از توان جامعه جوان دانشگاهی فراهم کند، مورد توجه جدی ما قرار گرفته است. همچنین در این زمینه لزوم استفاده از نظرات هیات مشاورین خبره جهت بررسی مداوم راهبردهای موفق در بازارهای جهانی و جوامع دارای ترکیب اجتماعی مشابه و بومی سازی راهکارهای پیشنهادی مورد تاکید است.