به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان صبح امروز در همایش معاونان فرهنگی دانشگاه ها فرصت های شغلی را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: در دنیا شغل هایی وجود دارد که افراد فقط به بحث شغل توجه می کنند اما به نقش آن توجهی ندارند. دسته دوم افرادی هستند که به شغل و نقش با هم توجه می کنند اما شما مسئولان فرهنگی دانشگاه ها در دسته سوم قرار دارید، شما افرادی هستید که بدون توجه به شغلتان به نقشی که ایفا می کنید توجه دارید.

وی با بیان اینکه شوراهای فرهنگی در دانشگاه ها فعال شوند، بر فعالیت فعالان فرهنگی در این شوراها تاکید کرد و درباره آیین نامه تشکل های دانشجویی گفت: معاونان فرهنگی رکن اصلی اجرایی کردن این آیین نامه به شمار می آیند و لازم است در فعالیت های سیاسی این آیین نامه به دقت مطالعه شود.

رئیس نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان این که ملاک ما اجرای قانون است نه سلیقه های شخصی در درخواستی از معاونان فرهنگی گفت: خواهش می کنم ارتباط صمیمی با تشکل های دانشجویی داشته باشید. تمام تشکل ها، انجمن ها و کانون ها لازم است با مسئولان فرهنگی دانشگاه ها ارتباط داشته باشند و شما مسئولان فرهنگی هم ارتباطی پدرانه، دوستانه و برادرانه با تشکل ها برقرار کنید.

وی با یادآوری اینکه عده ای از دانشجویان برای فعالیت های فوق برنامه استعداد بیشتری دارند گفت: لازم است با دانشجویان ارتباط مستقیمی داشت و برای ملاقات با دانشجویان کلاس و وقت قبلی نگذارید. هرچند می دانم بسیاری از مسئولان فرهنگی دانشگاه ها این گونه نیستند.

محمدیان گفت: جوانان ما مانند گل های رنگارنگی و بهاری هستند، باید به جوانان به عنوان یک فرصت نگاه کرد نه یک تهدید. گاهی زبان بعضی از این گل ها تیز است، گاهی زبانشان انتقادی است و گاهی هم آرمانگرا که باید تمام این حرف ها را شنید و به آنان احترام گذاشت.

وی به بحث آسیب های اجتماعی و دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: وضع ما در زمینه آسیب های اجتماعی و مواد مخدر در مقایسه با فضای عمومی بسیار بهتر است اما حتی یک دانه آن هم در دانشگاه های ما زیاد است.

رئیس نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها همچنین بر اوقات فراغت دانشجویان خوابگاه ها نیز اشاره کرده و گفت: لازم است برای اوقات فراغت دانشجویان و به خصوص خوابگاه ها کاری کرد به خصوص که این روزها خوابگاه های خصوصی رو به گسترش است و فعالیت های فرهنگی در این خوابگاه ها بسیار کمرنگ تر است. گاهی حتی این خوابگاه ها رها هستند، فکر کنید فرزندان شما در این خوابگاه ها زندگی می کنند که ممکن است حتی به ابتذال اخلاقی هم کشیده شوند.

محمدیان گفت: گاهی آن قدر فعالیت های سیاسی جدی و پررنگ می شود که توجه به دانشجویان به فراموشی سپرده می شود.

این مقام مسئول به عدالت و تخصیص امکانات نیز اشاره کرد و گفت: عدالت در تخصیص امکانات هم باید مد نظر قرار گیرد و دانشجویان باید احساس کنند که نسبت به سایرین و دیگر خوابگاه ها و دانشگاه ها در شرایط مساوی و برابری قرار دارند اما گاهی اوقات می توان دانشجویان را نسبت به امکاناتی که وجود دارد قانع کرد.

رئیس نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یک پیشنهاد هم به معاونان فرهنگی داد و گفت: با توجه به تعداد زیاد دانشگاه ها در سال های اخیر لازم است در هر استانی معاونان فرهنگی شورای هماهنگی تشکیل دهند.

وی در ادامه با اشاره به کارکردهای نمایندگی دفتر رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه ها رقیب معاونان فرهنگی و مدیریت دانشگاه و همچنین فعالان فرهنگی نیستیم بلکه رفیق شما به شمار می آییم. جایگاه نهاد جایگاه رفاقت است.

محمدیان همچنین درباره سند اسلامی شدن دانشگاه ها گفت: این سند منشوری است که تمام فعالیت های فرهنگی مورد نیاز دانشجویان و دانشگاه ها را فراهم کرده است و مسئولان وزارت علوم در زمینه اجرایی کردن این سند به خوبی پای کار آمده اند.