دربي اهواز؛ ديدار افتتاحيه

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه اين مسابقات روز جمعه (فردا)شش ديدار برگزار مي شود كه برنامه اين مسابقات به شرح زير است:
سايپا - پاس(ورزشگاه شريعتي كرج، ساعت 17،داور:مسعود مرادي)
ملوان بندرانزلي- برق شيراز(ورزشگاه تختي انزلي، ساعت 17 ، داور:نويد مظفري)
سپاهان اصفهان - شموشك نوشهر(ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت 17، داور: محسن تركي)
ابومسلم خراسان- ذوب آهن اصفهان(ورزشگاه تختي مشهد، ساعت 17، داور: هدايت ممبيني)
فجرسپاسي شيراز- پرسپوليس(ورزشگاه حافظيه شيراز، ساعت 17، داور :محسن قهرماني)
استقلال تهران- صبا باتري(ورزشگاه آزادي، ساعت 19، داور: خداداد افشاريان)
رقابت هاي فوتبال پنجمين دوره ليگ برتر از امروز با ديدار تيم هاي همشهري فولاد خوزستان و استقلال اهواز با قضاوت ايرج نظري راس ساعت 17 در ورزشگاه تختي آبادان آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه اين مسابقات روز جمعه (فردا)شش ديدار برگزار مي شود كه برنامه اين مسابقات به شرح زير است:
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