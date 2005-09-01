دربي اهواز؛ ديدار افتتاحيه

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه اين مسابقات روز جمعه (فردا)شش ديدار برگزار مي شود كه برنامه اين مسابقات به شرح زير است:

سايپا - پاس(ورزشگاه شريعتي كرج، ساعت 17،داور:مسعود مرادي)

ملوان بندرانزلي- برق شيراز(ورزشگاه تختي انزلي، ساعت 17 ، داور:نويد مظفري)

سپاهان اصفهان - شموشك نوشهر(ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت 17، داور: محسن تركي)

ابومسلم خراسان- ذوب آهن اصفهان(ورزشگاه تختي مشهد، ساعت 17، داور: هدايت ممبيني)

فجرسپاسي شيراز- پرسپوليس(ورزشگاه حافظيه شيراز، ساعت 17، داور :محسن قهرماني)

استقلال تهران- صبا باتري(ورزشگاه آزادي، ساعت 19، داور: خداداد افشاريان)