1500 نفر از شهرستان دشتی به سرزمین نور اعزام خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی صبح سه‌شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اظهار داشت: امروز ما هرچه داریم از برکت خون شهدا و امام شهدا است و باید در راه مسیر صیانت و حفاظت این دستاوردها تا سر حد امکان بکوشیم.

وی افزود: ما باید روحیه ایثار و شهادت‌طلبی را در جامعه تقویت کنیم و اعزام کاروان راهیان نور یکی از این کارهای ارزشمند است.

هاشمی تصریح کرد: دشمن هیچ گاه از پای ننشسته و دائما در حال توطئه و طراحی نقشه است و لذا اعزام کاروان راهیان نور و آشناکردن نسل جوان و نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس ضروری است.

وی بیان کرد: نسل جوان با حضور در این مناطق با رشادت ها و دلاورمردی‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس آشنا خواهند شد که این موضوع یکی از اهداف این سفرها است.

فرماندار شهرستان دشتی از همه مدیران خواست در اعزام کاروان راهیان نور همت بگمارنند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

هاشمی گفت: این کاروان‌ها از 25اسفند تا 11 فرودین سال آینده با 15 دستگاه اتوبوس در سه مرحله به مناطق جنگی اعزام خواهند شد.