به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای رده‌بندی برای تعیین تیم‌های نهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دوشنبه شب تیم شهرداری گرگان در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال زرین قشم رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 81 بر 63 شکست دهد. این دیدار برای تعیین تیم نهم برگزار شد. بر این اساس شاگردان اسدالله کبیر در تیم شهرداری گرگان با کسب این پیروزی به عنوان نهم دست یافتند و قشمی‌ها نیز در رده یازدهم قرار گرفتند. شهرداری گرگان در حالی به عنوان دهم دست یافت که در پایان مرحله دوره‌ای به عنوان یازدهم دست یافته بود.

در دیگر دیدار این مرحله از مسابقات دو تیم افرا خلیج فارس و نیروی زمینی برای تعیین تیم یازدهم رو در روی هم قرار گرفتند که طی آن تیم افرا خلیج فارس با نتیجه 95 بر 71 به برتری دست یافت. با توجه به نتیجه رقم خورده در این بازی تیم افرا خلیج فارس یازدهم شد و نیروی زمینی که در پایان مرحله دوره‌ای در رده آخر یعنی دوازدهم قرار گرفته بود با همین جایگاه به کار خود در این فصل از مسابقات پایان داد.

رده‌بندی تیم‌های دهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

10 - شهرداری گرگان

11- استقلال زرین قشم

12- افرا خلیج فارس

12- نیروی زمینی