جشنواره زن و سینما در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آذر محمودی صبح سه شنبه در ستاد هفته زن استان افزود: رسانه می تواند به ترویج فرهنگ تربیتی در جامعه کمک کند و فرهنگ اولین عنصری است که از طریق رسانه منتقل می شود.



وی تصریح کرد: با جشنواره زنان و خانواده حمایت و رقابت بین فیلمسازان بوجود می آید.



دکتری مدیریت رفتار و استاد دانشگاه در مازندران گفت: ایجاد موج آموزشی وتحکیم بنیان خانواده هدف جشنواره زوج خوشبخت است.



غلامرضا قاسمی گفت: جشنواره زوج خوشبخت هر شش ماه یکبار برگزار می شود و در این جشنواره تکنیک های ارتباط با همسر آموزش داده می شود.



وی با اشاره به اینکه آمار طلاق در استان رو به افزایش است، تشخصیص صحیح و درمان کامل آن را ضروری دانست و گفت: ما اگر در خانواده مشکلی داشته باشیم، نمی توانیم در جامعه موفق عمل کنیم.



این استاد دانشگاه تصریح کرد: هدف ما اجرای طرح جامع است و می خواهیم خانواده همه چیز را بداند و عمل کند.