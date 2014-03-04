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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

محمودی:

جشنواره زن و سینما در مازندران برگزار می شود

جشنواره زن و سینما در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول سینمای جوان مازندران گفت: در هفته زن، جشنواره زن و سینما در استان برگزار می شود و با توجه به فراگیری رسانه، آموزشهای زیادی در بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آذر محمودی صبح سه شنبه در ستاد هفته زن استان افزود: رسانه می تواند به ترویج فرهنگ تربیتی در جامعه کمک کند و فرهنگ اولین عنصری است که از طریق رسانه منتقل می شود.

وی تصریح کرد: با جشنواره زنان و خانواده حمایت و رقابت بین فیلمسازان بوجود می آید.

دکتری مدیریت رفتار و استاد دانشگاه در مازندران گفت: ایجاد موج آموزشی وتحکیم بنیان خانواده هدف جشنواره زوج خوشبخت است.

غلامرضا قاسمی گفت: جشنواره زوج خوشبخت هر شش ماه یکبار برگزار می شود و در این جشنواره تکنیک های ارتباط با همسر آموزش داده می شود.

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق در استان رو به افزایش است، تشخصیص صحیح و درمان کامل آن را ضروری دانست و گفت: ما اگر در خانواده مشکلی داشته باشیم، نمی توانیم در جامعه موفق عمل کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هدف ما اجرای طرح جامع است و می خواهیم خانواده همه چیز را بداند و عمل کند.

کد مطلب 2248902

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