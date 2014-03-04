نشست "مؤسس شیعه؛ پیامبر(ص) یا امام صادق(ع)" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عسکری مدیر گروه دائرةالمعارف صحابه پیامبر (ص) پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با اعلام این خبر گفت: بی شک بحث پیدایش شیعه موضوع مهمی است که بین اهل سنت و شیعه از زمانهای بسیار دور مطرح بوده است.

وی افزود:شیعیان معتقدند پیدایش شیعه به زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) باز می گردد و لفظ شیعه اول بار توسط خود پیامبر(ص) به یاران امیرالمؤمنین امام علی(ع) اطلاق شد و شاهد آن صحابه ای هستند که شیعه امیرالمؤمنین امام علی(ع) بودند و تا آخر با آن حضرت ماندند و حتی از بیعت با خلفا سر باز زدند.

این مدیر پژوهشی تصریح کرد: اما در طرف مقابل اهل سنت معتقدند که شیعه در زمان خلفا هم مطرح نبود چه برسد به اینکه بلافاصله بعد از زمان رحلت پیامبر(ص) مطرح شود. آنها معتقدند عمده روایتی که شیعه به آن متمسک می شود روایت یعقوبی در کتاب تاریخش است که عده ای مثل سلمان و ابوذر وعمار و مقداد از بیعت ابوبکر سرباز زدند و به امیرالمؤمنین علی(ع) مایل بودند و اهل سنت معتقدند که به قول قاضي ابو بكر بن عربي نباید به حرف مورخی غیر از طبری توجه کرد.

وی افزود: قول دومی که مطرح می کنند این است که شیعه پس از کشته شدن عثمان مطرح شد و نهالش را شخصی به نام عبدالله بن سبأ می دانند که اصلش يمنی ويهودي است که تظاهر به اسلام می کند و اکنون نیز بیشتر بر این قول پافشاری کرده و اصل تشیع را به یک یهودی باز می گردانند. اقوال متعدد دیگری مثل شروع تشيع از جنگ صفين یا بعد از شهادت امام حسین(ع) و ... را نیز مطرح می کنند.

عسکری اظهار داشت: لذا برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده پیرامون اصل و اساس تشیع، پژوهشکده باقرالعلوم(ع) تصمیم گرفت نشستی علمی با عنوان "موسس شیعه: پیامبر(ص) یا امام صادق(ع) "برگزار کند.

این نشست به همت گروه دائرة المعارف صحابه پیامبر(ص) در پنج شنبه 15 اسفندماه در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) از ساعت 9 الی 11 صبح برگزار می شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رجبی به شبهات مطرح شده پاسخ خواهند داد.