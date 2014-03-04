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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

راشد:

منابع انسانی سرمایه اصلی هر کشور است/ ایجاد خودباوری در جوانان

منابع انسانی سرمایه اصلی هر کشور است/ ایجاد خودباوری در جوانان

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه صنعت نفت آبادان گفت: سرمایه های اصلی هر کشور منابع انسانی آن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا راشد صبح امروز در نخستین سمینار تخصصی کاربرد کتالیستها در صنایع فرآیندی پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه این سمینار از دو بعد حائر اهمیت است، افزود: ما می خواهیم تا جمهوری اسلامی بدون وابستگی و به طور مستقل در این عرصه پایدار بماند.
 
وی اظهار کرد: تحقیق و کسب علم لازمه ی این استقلال است.
 
رئیس دانشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: علم باید همراه با آخرین دستاوردها و  فن آوریهای روز همراه باشد تا بتوان از آن در صنعت و تولید بهره برد که این چرخه لازمه اش استقلال و خوداتکایی است.
 
راشد یادآور شد: در بعد علمی این موضوع خودباوری و اعتماد به نفس باید در جوانان وجود داشته باشد و تقویت شود.
 
وی با بیان اینکه هدف این سمینار ایجاد حس خودباوری در میان جوانان است، گفت: برپایی این سمینار یکی از کارهای خودجوش دانشجویان است.
 
رئیس دانشگاه صنعت نفت آبادان افزود: جوانان باید به این باور برسند که کارهایشان مستمر و مستدام است.
 
راشد اظهار کرد: باید به جوانان میدان داد و برای این، شتاب و رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی مدنظر است.
کد مطلب 2248920

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