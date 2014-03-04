منابع انسانی سرمایه اصلی هر کشور است/ ایجاد خودباوری در جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا راشد صبح امروز در نخستین سمینار تخصصی کاربرد کتالیستها در صنایع فرآیندی پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه این سمینار از دو بعد حائر اهمیت است، افزود: ما می خواهیم تا جمهوری اسلامی بدون وابستگی و به طور مستقل در این عرصه پایدار بماند.

وی اظهار کرد: تحقیق و کسب علم لازمه ی این استقلال است.

رئیس دانشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: علم باید همراه با آخرین دستاوردها و فن آوریهای روز همراه باشد تا بتوان از آن در صنعت و تولید بهره برد که این چرخه لازمه اش استقلال و خوداتکایی است.

راشد یادآور شد: در بعد علمی این موضوع خودباوری و اعتماد به نفس باید در جوانان وجود داشته باشد و تقویت شود.

وی با بیان اینکه هدف این سمینار ایجاد حس خودباوری در میان جوانان است، گفت: برپایی این سمینار یکی از کارهای خودجوش دانشجویان است.

رئیس دانشگاه صنعت نفت آبادان افزود: جوانان باید به این باور برسند که کارهایشان مستمر و مستدام است.

راشد اظهار کرد: باید به جوانان میدان داد و برای این، شتاب و رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی مدنظر است.