فرهاد عظیما درباره انیمیشن «نبرد خلیج فارس 2» که هم اکنون به تهیه کنندگی سازمان اوج مشغول تولید آن است به خبرنگار مهر گفت: «نبرد خلیج فارس 2» جنگ آینده نیروی دریایی آمریکا با نیروهای دریایی ایران را نشان می دهد.

وی درباره این انیمشین توضیح داد: ایران در این انیمیشن با قدرتی که دارد در برابر جنگ مسلحانه آمریکا و اسراییل می ایستد. در این انیمیشن سیستم جنگ نابرابر نشان داده می شود و اینکه چطور می شود با روشی منطقی ناوهای مسلح آمریکایی را زمین‌گیر کرد. این روش در انیمیشن ما ابداعی است و این مبارزه نه در قالب یک انیمیشن معمولی بلکه به شکلی استراتژیک بیان می‌شود.

مدیر موسسه پویانمایی فاطمه الزهرا(س) اضافه کرد: ما در دوران دفاع مقدس با تمام کمبود امکانات توانستیم نیروهای عراقی که پشتیبانی غرب را داشتند، زمین‌گیر کنیم پس در این دوران با وجود سلاح های پیشرفته حتما می توان در مقابل آنها ایستاد و تنها این مقابله نوع دیگری به خودش می گیرد.

کارگردان انیمیشن «ختم ساغر» با اشاره به فناوری های جدیدی که در این انیمیشن به کار گرفته شده است، بیان کرد: ما در «نبرد خلیج فارس2 » سیستم های جنگ رباتیک را طراحی کردیم. این فیلم حدود 20 دقیقه است و با عنوان مستعار «مقاومت همچنان باقی است» عرضه می شود، این نامگذاری به دلیل این سیاست است که برای مردم این شعار برجسته شود که مقاومت در مسیر پیشرفت باقی است.

کارگردان انیمیشن «پیام راشل کوری 1 و 2» درباره عوامل این انیمیشن توضیح داد: حدود شش تا هشت نفر در ساخت این پروژه همکاری کرده اند و غیر از این مشاوره هایی نظامی و فنی از سپاه و بعضی از اشخاص گرفته شده است که نمی توان از آنها نام برد. این مشاوره ها به صورت کلی بوده است و ما از طریق هنر و دکوپاژ هنری این مشاوره ها را در قالب هنری انیمیشن درآورده ایم.

نویسنده و کارگردان انیمیشن «نبرد خلیج فارس2» با بیان اینکه تا قبل از نوروز حدود 80 درصد از این پروژه به اتمام خواهد رسید، عنوان کرد: زمانبندی مشخصی برای کل این پروژه نمی توان تعیین کرد. تاکنون چندین بار فضای کار به لحاظ شخصیت‌ها و جلوه های ویژه از جانب خود ما تغییر کرده است چون می خواستیم به فضای مطلوب تری از کار برسیم. هم اکنون ما در مرحله خروجی تصویری گرفتن از کار هستیم و احتمالا تا پایان اردیبهشت این پروژه به اتمام می رسد.

سایر عوامل این پروژه بدین شرح هستند: محمد نادی، سارا سلمان پور، سعید سوداگر، محمدرحمانی، حمیدرضا خضرایی، رضا زنده دل.

انیمیشن «نبرد خلیج فارس 1» درباره بعضی از ناگفته های جنگ در دوران دفاع مقدس بود و اینکه ناوهای آمریکایی با حمایت های عربستان و فرانسه جنگنده های خود را به مبارزه با ایران می فرستند. این انیمیشن و همچنین انیمیشن «پیام راشل کوری 2» بازتاب های زیادی در سطح ملی داشتند و به گفته کارگردان بسیاری از کسانیکه «پیام راشل کوری 2» را در خارج از کشور دیده اند از سطح کیفی آن استقبال کرده و حتی بعضی خواهان اکران آن شده اند.