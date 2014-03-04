توافق اولیه برای تاسیس شهرک نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری از پروژه احداث شهرک نساجی در گیلان خبرداد و گفت: این پروژه با هدف ترقی صنعت نساجی در این استان چندی است به یکی از بحث های اصلی مقامات صنعتی استان بدل شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت این استان در واکنش به بحث احداث این پروژه افزود: با گردآوری تمام مجموعه های صنعت نساجی در یک مکان می توان نهایت بهره برداری را از این صنعت داشت و صنایع را به سمت تولید صادرات گرا سوق داد.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی صنعتی اشتغال زا و پر درآمد است تصریح کرد: با احداث چنین پروژه ای کل خانواده صنعت نساجی اعم از رنگرزی، ریسندگی، بافندگی و ... در یک نقطه متمرکز می شوند بنابراین مشکلات موجود در این صنعت راحت تر شناسایی و حل خواهد شد.

منتظری با اشاره به واگذاری برخی کارخانه ها به بخش های خصوصی در سال های اخیر گفت: متاسفانه برخی از صنایع ما که اکثرا دولتی نیز بودند به بخش های خصوصی واگذار شده و از بهره برداری خارج شدند. یکی از این صنایع که پس از واگذاری به بخش خصوصی عملا از روند تولید خارج شد، نساجی پوشش بود که واگذاری آن به عنوان بزرگترین معضل صنعت استان گیلان است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی پس از تحویل گرفتن این کارخانه، ماشین آلات و سوله ها را عملا نابود کرده است افزود: این اتفاق حاصل اشتباهی است که در امر واگذاری غیرکارشناسی واحدهای بزرگ رخ داد. این در حالی است که واگذاری به بخش های خصوصی در صورتی می تواند نجات دهنده صنعت باشد که کار به اهلش سپرده شود و واگذاری ها غیر کارشناسانه نباشد که متاسفانه در جریان این واگذاری شاهد یکی از مهم ترین واگذاری های غیرکارشناسی و غیر اصولی بودیم.

منتظری با اشاره به اینکه به بهانه ریزش برف شدید، اقدام به از بین بردن بخش مهمی از ماشین آلات این کارخانه کرده بود گفت: متاسفانه در آن برهه از زمان، بخش خصوصی با شیوه های مختلف و طبق قرارداد موفق به گرفتن حکم قضایی شدند ولی پس از آن اتفاقات و خرابی ماشین آلات، مسئولان امنیتی استان وارد عمل شدند.

مدیر صنعت معدن و تجارت استان گیلان همچنین با بیان اینکه اگر حکم قضایی مبنی بر تحویل گرفتن این کارخانه از بخش خصوصی صادر شود تمام توانایی خود را برای شکوفا شدن آن به کار خواهند گرفت، تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای استفاده بهینه از این استعدادی که در سال های اخیر به کار گرفته نشده، به کار خواهیم بست و تمام هم و غم ما نهایت استفاده از این سرمایه استانی است.