سفیر ایران در اسپانیا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدایی فرد پیش از این بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کروواسی و کوبا، سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ، کاردار سفارت کشورمان در کشورهای کانادا و ونزوئلا و نیز سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلای ایران در نیویورک خدمت نموده است.



وی همچنین در سمت های رئیس اداره دوم غرب اروپا ، مدیر کل آمریکا، مدیر کل امور اجتماعی بین المللی، دستیار طرح و برنامه معاونت اروپا، آمریکا وزارت امور خارجه انجام وظیفه کرده و آخرین سمت وی قبل از این انتصاب مدیر کل شمال و شرق اروپا وزارت امور خارجه بوده است.