به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح سه شنبه در مراسم کاشت نهال در ایلام، صیانت از جنگل ها ومنابع طبیعی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: درختکاری یک سنت بسیار ارزشمند دینی است و یکی از کارهای پیامبران و ائمه معصومین (ع) است.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی افزود : در روایت آمده است پیامبر که درختی را می کاشت خداوند به او نعمت های بهشتی می داد.

وی افزود: درختکاری در ایجاد فضای سالم و ایجاد روحیه نشاط و شادابی مردم نقش بسیار مهمی دارد.

به مناسبت روز درختکاری کارکنان کارخانه سیمان ایلام در اقدامی پسندانه ورودی کارخانه وفضای شهر سیروان را نهال کاری کردند.