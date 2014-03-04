به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، سردار عبدالله عراقی پیش از ظهر امروز در اولین یادواره 110 شهید توپخانه پدافند هوایی استان کرمانشاه که در تالار بعثت این شهر برگزار شد، اظهار داشت: شهدای ما با عهد و پیمانی که به خدای خود بسته بودند عمل کرده و با نثار جان خود، در راه دفاع از ارزش های الهی گام برداشتند.

وی افزود: شهدا در پیشگاه خداوند از جایگاه بسیار والایی برخوردارند و به فرموده پیامبر اسلام، هیچ چیزی ارزشمند تر از خون شهدا نیست.

سردار عراقی با بیان اینکه برکت کشور ما از خون شهدا است، گفت: شهید همانند شمعی است که به زندگی و جامعه ما روشنایی می بخشند، شهدا به واقع همانند ستارگانی در آسمان نظام پر برکت اسلامی هستند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: ما در ابتدای جنگ بسیار مبتدی بودیم و در مقابل ارتش تا دندان مسلح صدام، حرفی برای گفتن نداشتیم، اما همین شهدا با خلوص نیت به میدان آمده و با کمترین امکانات و تجهیزات به جنگ دشمن رفتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور نیز به دست بیگانگان بیفتد.

سردار عراقی تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا به جایی رسیده ایم که سلاح های دور برد نیروی زمینی سپاه هر هدفی را نشانه می گیرد، امروز دشمنان اسلام به خوبی از توان دفاعی بازدارنده ایران مطلع و آگاه هستند.

وی خاطر نشان کرد: اینکه دشمن مدام اعلام می کند که همه گزینه ها را بر روی میز دارد، اما اقدامی نمی کند از سر دلسوزی و ترحم نیست، بلکه نشانه ناتوانی آنها در برابر نیروی تدافعی نظام جمهوری اسلامی است.

عراقی ادامه داد: امروز با تکیه بر علم و فناوری خود و نیز استفاده از تجربه های پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در صحنه های مختلف جهانی حضوری مقتدرانه داریم و به عنوان یکی از قدرت های دنیا شناخته شده ایم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در پایان تاکید کرد: تا زمانیکه در راه و مسیر شهدا حرکت کنیم و پیرو ولایت فقیه باشیم، هیچ آسیب و گزندی از جانب دشمنان متوجه ما نخواهد بود و روز به روز شاهد حضور قدرتمند تر ایران در مجامع بین المللی هستیم.