مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین، مرکز برتر کشوری شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور ایمانی در این باره اظهارداشت: مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین در هفتمین جشنواره فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال کشور در بین مراکز فرهنگی دیجیتال کشور رتبه اول را کسب کرد و به عنوان برترین مرکز فرهنگی دیجیتال کشور معرفی شد.

وی افزود: در این جشنواره داوران پس از بررسی کمی و کیفی فعالیت ها، دستاوردها و تولیدات مراکز فرهنگی دیجیتال کشور، این مراکز را در شش بخش مورد ارزیابی قرار دادند که مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین استان قزوین، در دو بخش برترین مرکز فرهنگی دیجیتال استانی و بازی یو سرگرمی های دیجیتال مقام برتر را از آن خود کرد.

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین تصریح کرد: مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین محصولات برتری در زمینه های هنرهای دیجیتالی، بازی های رایانه ای، تولید نرم افزارهای تخصصی، مانند اولین انیمیشن سینمای خانگی کشور "قصه های مینودری" ، کارت گیم هوشمند، سامانه ارسال انبوه پیام صوتی قاصدک ، فیلم کوتاه آنتی زیون و نرم افزار شهر بازی دیجیتال تولید کرده است.

وی بیان کرد: برگزاری کارگاه و دوره ها آموزشی به صورت رایگان به منظور ارتقا سطح سواد دیجیتالی، دیگر فعالیت های مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین است که با موفقیت رو به رو شده است.

پورایمانی تصریح کرد: اولین وب سایت و سرور بازی بر خط caspianwow که سال گذشته توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین استان قزوین طراحی و راه اندازی شده است در این جشنواره توانست مقام اول بازی آنلاین کشور را در بخش بازی و سرگرمی دیجیتال برتر، کسب کند.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی این سرور بازی افزود: ساماندهی و اثربخشی مطلوب بر روی بازیکنان بازی های رایانه ای و همچنین ایجاد بستر مناسب برای برقراری ارتباط این بازیکنان در راستای رقابت سالم مهم ترین اهداف راه اندازی این سرور است.

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین عنوان کرد: میانگین بازدید این سایت در حال حاضر روزانه شش هزار و 200 بازدید می باشد و روازنه 600 کاربر آنلاین در این سایت حضور دارند.

وی اعلام کرد: خانه فرهنگ دیجیتال زینبیه یاسکوند یاسوج در بخش خانه فرهنگ دیجیتال، انیمیشن قصه های بازارمجتمع فرهنگی دیجیتال آیت الله نجومی کرمانشاه در بخش انیمیشن، پایگاه خبر آماج نیوز مجتمع فرهنگی دیجیتال خاتم الانبیا گیلان در بخش رسانه برخط نیز در این جشنواره برتر شناخته شدند.

پورایمانی بیان کرد: توسعه و گسترش مراکز فرهنگی دیجیتال در استان، حمایت از هنرمندان در بخش تولید انیمیشن و هنرهای دیجیتالی، حمایت از تولید کنندگان و ناشران دیجیتال، افزایش سواد دیجیتال عموم مردم از جمله مهم ترین اهداف و برنامه های مجتمع فرهنگی دیجیتال کاسپین قزوین است.