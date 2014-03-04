محسن عبدلی مسئول ورزش محلات وهمگانی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم اختتامیه جشنواره ورزشی محلات کرج روز سه شنبه 20 اسفندماه و با حضور مسوولان استانی و شهری برگزار می شود و بر اساس بررسی ها از بیش از 300 ورزشکار و تیم های برتر این جشنواره با اهدای جوایز تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه با برگزاری مسابقات فوتسال در دوسالن شهدای سرحداباد و شهدای شهرداری پرونده این مسابقات در این هفته بسته خواهد شد گفت: فینال این مسابقات روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود.

عبدلی به تغییر زمان مراسم اختتامیه هم اشاره کرد و گفت: پیش از این اعلام شده بود این مراسم از ساعت 14 روز 20 اسفند برگزار می شود اما با بررسی های لازم و به جهت فراهم کردن شرایط حضور مسوولان و شهروندانی که در این جشنواره مشارکت داشتند این برنامه از ساعت 18 در سالن شهدای شهرداری به انجام خواهد رسید.

اولین جشنواره ورزشی محلات کرج به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج و حمایت شورای اسلامی شهرکرج از25 بهمن ماه در 9 رشته ورزشی آقایان و بانوان و با مشارکت بیش از 2 هزار ورزشکار آغاز شده و تا اواسط اسفندماه ادامه خواهد داشت.