به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: هدف از اجرای طرح آرامش بهاری و سوگواره نبوی تقویت باورهای دینی و مذهبی و فرهنگی و بهره برداری از فضای مطلوب مکان های مذهبی است.

وی اظهار داشت: مهمتر از اینها هدف از اجرای این طرح تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت عید نوروز که سفرهای نورزی آغاز می شود و 90 درصد مردم در عید نوروز به این مکانهای متبرکه و مقدس سفر می کنند.

حجت الاسلام بافری، هدف از طرح یاس نبوی را بر این دانست که بیشتر مسافران نوروزی از خارج کشور هم هستند و یاس نبوی بیشتر مربوط به زائران است.

وی افزود: در عید نوروز تقویت باورها و ترویج سنت های اسلامی و شناساندن و معرفی امامزادگان ترویج داده می شود.

مدیر کل اوقاف استان زنجان، با اشاره به اینکه هدف دیگر این طرح شناساندن امامزادگان به مردم استان و شهرستانها است، گفت: در این مکانها مجموع خدمات رفاهی ، فرهنگی و مذهبی و غرفه های مشاوره خانوادگی حائز اهمیت است و رفاه زائران مد نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام باقری گفت: برگزاری خیمه های مذهبی در کنار امامزادگان و برگزاری نمایشگاهها و دعا و نیایش و مراسم سوگواری حضرت زهرا (س) در این ایام برگزار می شود.

حجت الاسلام باقری افزود: 8 امامزاده زائر پذیر هستند و امکانات لازم و فضایی مناسب برای مسافران در نظر گرفته شده و همچنین مراسم تحویل سال در شش امامزاده برگزار می شود و در امامزاده سید ابراهیم (ع) علاوه بر دعای تحویل سال تلاوت قرآن به نیت شفای مریضان و برآورده شدن حاجات خوانده می شود .

وی گفت: سال گذشته 720 هزار زائر به امامزادگان استان مراجعه کردند و خادمین باید در سال جدید امنیت و برخورد با اخلاق اسلامی و الهی در این مکانها حفظ کنند.