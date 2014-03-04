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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

پولادی:

3 میلیارد و 300 میلیون تومان به ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام اختصاص یافت

3 میلیارد و 300 میلیون تومان به ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: در بودجه سال آینده، سه میلیارد و 300 میلیون تومان به ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح سه شنبه در بازدید این پروژه اظهار داشت: در قانون بودجه سال 93 حدود سه میلیارد و 300 میلیون تومان  بابت پروژه ورزشگاه 15 هزار نفری اعتبار در نظر گرفته شده است.

پولادی افزود: ما انتظار داریم در سال 93، 100 درصد اعتبار آن تامین شود و با اعتبار باقی مانده سال 92 پروژه  بتواند تکمیل شود.

وی ادامه داد: امیدواریم این پروژه در سال 93 با تامین اعتبار کامل به بهره برداری برسد و در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد.

فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام نیز گفت: عملیات اجرایی ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام سال 85 آغاز شد.

وی بیان داشت: این ورزشگاه با زیربنای 17هزار و500 متر مربع شامل زمین فوتبال، سالن های کشتی و بوکس و وزنه برداری و پیست اسکیت است.

فتاحی افزود: با وجود اینکه این ورزشگاه در مردادماه سال 92 با حضور رئیس جمهور وقت افتتاح شد هنوز بهره برداری رسمی از این ورزشگاه آغاز نشده است.

این مسئول تصریح کرد: حدود پنج میلیارد نیاز داریم که استادیوم را در اختیار  ورزشکاران قرار بدهیم.

فتاحی اظهار داشت: این ورزشگاه در صورتی به فوتبال استان کمک می کند که نماینده ای در لیگ های کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: زیرساختهای ورزشی با یک نگاه آینده ای باید به جلو برود واین ورزشگاه باید برای سی سال آینده ایلام ساخته شود.

کد مطلب 2248960

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