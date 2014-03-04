به گزارش خبرنگار مهر، در برگزاری این مانور که پیش ازظهر سه شنبه انجام شد، مدیریت بحران استانداری هرمزگان، نیروی انتظامی، حوادث و فوریت های پزشکی، جمعیت هلال احمر ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس مشارکت داشتند.

حیدر پروین مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان، در حاشیه این مراسم، مهم ترین اهداف اجرای مانور را ،آمادگی جهت مقابله با حوادث و فرآیندهای غیر مترقبه و کنترل آنها ، شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قدرت نیروها و امکانات مورد استفاده در مانور ، بهبود هماهنگی بین سازمان های دولتی و امدادی، استفاده از پتانسیل های سازمان های دولتی و منابع بخش خصوصی و شهروندان عنوان کرد.

پروین اضافه کرد: مشاهده نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی ،عملیاتی ، تعمیراتی و پتانسیل های موجود در سطح شرکت گاز و سازمان های دولتی و امدادی، نشان دادن کاربرد سیستم جامع مدیریت بحران در شهر ، استان و کشور، و آزمایش طرح ها و نظام های مدیریت بحران در شرایط واقعی و همچنین تقویت سیاست ها و روش های عملیاتی تعیین شده برای شرکت گاز و سازمان های ذیربط، از دیگر موارد مهمی است که در اجرای مانور آتش و انفجار مورد سنجش قرار گرفت.

در ادامه موسوی رییس واحد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز استان بیان کرد: با اجرای حادثه فرضی آتش سوزی درتاسیسات گازی درحین تعمیر، سرعت عمل، دقت و عملکرد دستگاه های ذیربط و همچنین آمادگی کارکنان تعمیرات و امداد شرکت گاز استان در مواجه با حوادث آزموده شد.