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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

رحیمی:

ارتقاء سطح دانش و توانایی افراد قطع هرگونه وابستگی را به همراه دارد

ارتقاء سطح دانش و توانایی افراد قطع هرگونه وابستگی را به همراه دارد

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان گفت: ارتقاء دانش و توانایی افراد قطع هر گونه وابستگی کشور را به سایر کشورها در پی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی صبح امروز در نخستین سمینار تخصصی کاربرد کاتالیست ها در صنایع فرآیندی پالایش و پتروشیمی در محل سرسرای اجتماعات دانشکده نفت آبادان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق این امر به ارتقاء سطح دانش و توانایی فرد نیاز است.
 
وی افزود: امروزه كاتاليستها به عنوان كالاهايی استراتژيک برای صنايع مختلف به خصوص صنايع پتروشيمی و پالايش نقش مهمی را در زنجيره توليد ايفا می‌كند.
 
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ايران به عنوان يكی از مصرف كنندگان اصلی مواد کاتالیستی، بيش از 2 هزار تن انواع كاتاليست استفاده می كند كه بخش اعظم آن به صنعت نفت اختصاص دارد.
 
رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از کاتالیست های مورد نیاز در صنایع فرآیندی پالایش و پتروشیمی در خارج از کشور تولید می شود و کشورما نیز در تحریم ناعادلانه صنعت نفت قرار دارد لذا تلاش در جهت بومی سازی وخروج انحصاری تولید کاتالیست ها و دستیابی به آخرین فن آوریهای روز این مواد امری ضروری است.
 
وی یادآور شد: كاتاليست و توليد آن يكی از مشکلات صنعت نفت به ويژه صنعت پتروشيمی است، زيرا تنوع فرآيندی در اين صنعت بسيار زياد است و بيشتر فرآيندها به كاتاليست نياز دارد.
 
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به تنوع كاتاليست ها در فرآيندهای پتروشیمی و پالایش گفت: به منظور فراگیری دانش توليد انبوه كاتاليست، موضوع آموزش افراد از طریق کسب تجربه و كار مشترک با متخصصان باید صورت گیرد.
کد مطلب 2248972

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