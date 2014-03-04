ارتقاء سطح دانش و توانایی افراد قطع هرگونه وابستگی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی صبح امروز در نخستین سمینار تخصصی کاربرد کاتالیست ها در صنایع فرآیندی پالایش و پتروشیمی در محل سرسرای اجتماعات دانشکده نفت آبادان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق این امر به ارتقاء سطح دانش و توانایی فرد نیاز است.

وی افزود: امروزه كاتاليستها به عنوان كالاهايی استراتژيک برای صنايع مختلف به خصوص صنايع پتروشيمی و پالايش نقش مهمی را در زنجيره توليد ايفا می‌كند.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ايران به عنوان يكی از مصرف كنندگان اصلی مواد کاتالیستی، بيش از 2 هزار تن انواع كاتاليست استفاده می كند كه بخش اعظم آن به صنعت نفت اختصاص دارد.

رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از کاتالیست های مورد نیاز در صنایع فرآیندی پالایش و پتروشیمی در خارج از کشور تولید می شود و کشورما نیز در تحریم ناعادلانه صنعت نفت قرار دارد لذا تلاش در جهت بومی سازی وخروج انحصاری تولید کاتالیست ها و دستیابی به آخرین فن آوریهای روز این مواد امری ضروری است.

وی یادآور شد: كاتاليست و توليد آن يكی از مشکلات صنعت نفت به ويژه صنعت پتروشيمی است، زيرا تنوع فرآيندی در اين صنعت بسيار زياد است و بيشتر فرآيندها به كاتاليست نياز دارد .

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به تنوع كاتاليست ها در فرآيندهای پتروشیمی و پالایش گفت: به منظور فراگیری دانش توليد انبوه كاتاليست، موضوع آموزش افراد از طریق کسب تجربه و كار مشترک با متخصصان باید صورت گیرد.