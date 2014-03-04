به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در اجرای برنامه های مذهبی باید آبروی خاندان اهل بیت(ع) را حفظ کنیم، اظهار داشت: در مناطق آزاد تجاری که در حوزه واردات و صادرات فعالیت می کنند و افراد داخلی و خارجی در آنجا حضور پیدا می کنند، باید به مسایل دینی در این مناطق توجه جدی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در مناطق آزاد تجاری همزمان بايد جشنواره ها وبرنامه های شادی كه برگزار می شود مسئولين امر به اين مسايل بايد توجه ويژه اي داشته باشند تا حريم اسلام و ارزشهاي انقلاب حفظ شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عید نوروز سال 93 با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تقارن دارد باید برنامه های مذهبی شایسته برگزار شود.

حجت الاسلام عظیمی ادامه داد: برنامه های ویژه وفات حضرت فاطمه زهرا (س) با همکاری دستگاه های مربوطه ساماندهی می شود و پیش بینی های لازم برای اجرای مناسب برنامه ها انجام شده است.

وی با اشاره به وظیفه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی آذربایجان شرقی گفت: وظیفه این ستاد اجرای برنامه های مذهبی نیست، بلکه نظارت و ساماندهی برنامه ها و مراسم های مذهبی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: دین اسلام مخالف آیین ها و رسم و رسوم ها نیست اما بعضی از رسوم ها را تائید نمی کند.

حجت الاسلام عظیمی افزود: چهارشنبه سوری در اسلام سند شرعی ندارد و در راستای اجرای این رسم آسیب های روانی جدی به مردم وارد می شود.

وی تاکید کرد: آیین ها و رسوم هایی که بزرگان ما در گذشته انجام می دادند اگر غیر معقول باشد نباید ادامه دهیم.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی آذربایجان شرقی همچنین در ادامه گفت: عید نوروز در روایات و احادیث از امامان نقل شده است و امام صادق (ع) نیز به صله ارحام و رسم و اجرای رسوم حسنه تاکید داشتند.

حجت الاسلام عظیمی افزود: در سطح استان باید با اقدامات شایسته بتوانیم آبروی خاندان اهل بیت را مورد توجه جدی قرار دهیم.

وی برپایی نمایشگاه های فاطمیه،اعزام مبلغ و برنامه های منسجم عزاداری خیابانی را از برنامه های مهم این ستاد در ایام شهادت حضرت فاطمه (س) برشمرد.