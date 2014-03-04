به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی درنظر دارد سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین الملل» در قالب بخش‌های مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشم ‌انداز سینمای مقاومت ایران، نشست‌های تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌های جانبی برگزار نماید.

تبیین فرهنگ مقاومت و پاسداشت حماسه های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و نگاه به حضور سازنده ایثارگران در مقابل دشمنان، تحریم اقتصادی، دستاوردهای علمی و افتخارات جهانی، مقاومت و بیداری اسلامی، مقابله با استکبار جهانی، تروریسم و صهیونیزم بین الملل به عنوان مهم ترین اهداف این رویداد سینمایی اعلام شده است.

شورای سیاستگذاری جشنواره مقاومت در نظر دارد با هدف تقویت بنیان‌های فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای تحلیلی و تئوریک در زمینه مباحث و موضوعات محتوایی معاصر و در راستای تجزیه و تحلیلو آسیب‌ شناسی هنر و سینمای دفاع مقدس، سینمای پایداری جهان اسلام و نشان دادن افق نیازها و ضرورت‌ها در کنار برنامه مسابقه تولیدات و آثار سینمایی و تصویری چندین برنامه نشست و میزگرد و همایش را همزمان با برگزاری جشنواره پیش بینی کند.

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در دوره گذشته با میزبانی استان کرمان همزمان در استان های مختلف و تمامی استان های مرزی کشور برگزار شد.