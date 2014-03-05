مانی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح آلبوم جدیدش اینگونه گفت: این آلبوم که در فضایی کاملا متفاوت نسبت به سایر کارهایم قرار دارد هم اکنون در مرحله صدور مجوز قرار دارد و به محض دریافت مجوز به تهیه‌کنندگی اشکان یوسف‌پور با محتوایی بسیار متفاوت از آلبوم‌های قبلی‌ام و همچنین تغییر در نحوه پخش وارد بازار موسیقی می‌شود.

وی ادامه داد: شما در این آلبوم فضای جدیدی از کارهای موسیقی مانی رهنما را تجربه می کند اما آن چه برای من مهم بود خارج نشدن از شخصیت همیشگی خودم بوده است اما همین که توانسته ام فضای جدید و متفاوتی را تجربه کنم برایم دارای جذابیت های فراوانی بود که امیدوارم مورد پسند مخاطبان نیز قرار گیرد.

رهنما درباره جزییات آلبوم توضیح داد: آلبوم جدیدم شامل 14 قطعه با ترانه‌هایی از بابک صحرایی، سجاد ایران‌نژاد، افشین مقدم و ... است که به تهیه‌کنندگی اشکان یوسف‌پور تا پایان سال جاری منتشر می شود. این در حالی است که علیرضا افکاری و بهنام رهنما نیز در تنظیم آهنگ‌ها به من کمک کردند.

این خواننده موسیقی پاپ ادامه داد: نوع موسیقی‌ای که برای این آلبوم انتخاب کردم دارای قالب‌های متفاوتی است و این آلبوم به نظر خودم می‌تواند به عنوان یکی از متفاوت‌ترین کارهایم شناخته شود. البته اگر بخواهم گونه‌ای را برای این آلبوم انتخاب کنم می توان از گونه پاپ - راک یاد کرد که این گونه در کارهای قبلی من کمتر دیده می‌شد.

رهنما در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط جدید پخش این آلبوم موسیقایی هم اشاره کرد و گفت: شرایطی که برای پخش این آلبوم موسیقی در نظر گرفتیم شرایط کاملا ویژه ای است که در ایام توزیع آن در قالب یک لوح فشرده خاص با طول و تفصیلات و توضیحات کامل به علاقه مندان ارائه خواهد شد. البته ما در این فضا طوری برنامه ریزی کردیم که آلبوم پخش سوپر مارکتی نداشته باشد چرا که به اعتقاد من سوپرمارکت جایگاه مناسبی برای عرضه آثار فرهنگی نیست.

وی تصریح کرد: با اینکه ممکن است این آلبوم به دلیل عرضه نشدن در سوپرمارکت ها بازدهی مالی آنچنانی را برای تهیه کننده فراهم نکند اما خوشبختانه خود تهیه کننده هم اصرار دارد که این آلبوم در سوپرمارکت ها توزیع نشود. البته این به معنای بی احترامی به همکارانم نیست که آثارشان در سوپرمارکت ها هم توزیع می شود بلکه یک عقیده شخصی است که دوست دارم موسیقی در جایگاه والای خود به مخاطبان ارائه شود.

خواننده آلبوم «فصل پرواز» ادامه داد: ما به هیچ عنوان دوست نداریم خود را افرادی نشان دهیم که مخالف جریان‌های روز هستند اما حقیقتا من هیچ علاقه ای به عرضه سوپرمارکتی آثارم ندارم چرا که معتقدم این روند اهداف فرهنگی مولفان آثار هنری را زیر سوال می برد. من پفک، مایع ظرفشویی، دستمال، بستنی و سیگار تولید نمی کنم که بخواهم آن را در سوپرمارکت توزیع کنم. ما یک کار فرهنگی تولید می کنیم بنابراین دوست داریم این شرایط در یک جایگاه فرهنگی مناسب عرضه شود.

رهنما در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: همه می دانیم که تولیدکنندگان آثار موسیقایی برای دریافت پول زیاد کار نمی‌کنند. یادم می آید زنده‌یاد بابک بیات همیشه می گفت یک خواننده باید با ژیان در شهر رفت و آمد کند و این نکته بسیار ارزشمندی است که باید بیشتر از اینها به آن توجه کنیم و شان و جایگاه موسیقی را تا آنجا که می توانیم بالا ببریم.

مانی رهنما از اوایل دهه 80 تا کنون به تدریس و پرورش هنرجویان و معرفی آنها در قالب آلبوم هایی مانند «دهکده» با صدای کسری و «تعطیل عمومی» با صدای محسن وحیدی و شهاب مظفری و مهدی فرجام و غیره پرداخته است. او ترانه «طلای رو سیاه» را برای حمایت از حسن روحانی بازخوانی کرد.

«مرسدس»، «فصل پرواز»، «امیر»، «اعتراض»، «آخرین غزل»، «تموم شد ترانه»، «بغض» و «کجا به خنده می رسیم» آلبوم‌هایی هستند که تاکنون از این خواننده موسیقی پاپ منتشر شده است.