به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت مازیار پرتو فیلمبردار شناخته شده سینمای ایران که به تازگی دارفانی را وداع گفته است از طرف انجمن فیلمبرداران سینمای ایران فردا 14 اسفند ماه در خانه سینما برگزار می شود.

در این مراسم ویشکا آسایش خواهرزاده مازیار پرتو، مسعود کیمیایی، فرامرز قریبیان، ابوالحسن داودی و محمود کلاری سخن خواهند گفت. همچنین قرار است فیلمی درباره این هنرمند پخش شود.

مازیار پرتو در طول فعالیتش در سینما فیلمبرداری آثاری چون «قیصر»، «طوقی»، «باباشمل»، «برزخی‌ها»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «روز واقعه»، «کفش‌های میرزانوروز»، «سفر جادویی»، «آدم‌برفی»، «اصحاب کهف» و مجموعه‌های تلویزیونی چون «امام علی (ع)»، «هزاردستان»، «مردان آنجلس» و... را بر عهده داشته است.

این برنامه که «به یاد مازیار پرتو» نام دارد چهارشنبه 14 اسفند ماه ساعت 18 با حضور هنرمندان سینمای ایران در خانه سینما برگزار می شود.