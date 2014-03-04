58 پایگاه برای جشن نیکوکاری در شهرستان سامان بر پا می شود

عبدالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 58 پایگاه نیکوکاری در شهرستان سامان بر پا می شود، اظهار داشت: از این تعداد پایگاه 45 پایگاه نیکوکاری در مدارس در روز چهارشنبه بر پا می شود.

وی با بیان اینکه 11 پایگاه ثابت و دو پایگاه سیار در شهر سامان و روستاها در نظر گرفته شده است، بیان داشت: در نماز جمعه نیز پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در میعادگاه نماز جمعه وجود خواهد داشت.

اکبری با بیان اینکه میزان در آمد جذب شده در سال گذشته در پایگاه های نیکوکاری 100 میلیون تومان بوده است، بیان داشت: این میزان درآمد جذب شده در سال 91 نسبت به سال 90، 196 درصد رشد داشته است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سامان با بیان اینکه برنامه ریزی برای جذب کمک های مردمی در سال جاری 140 میلیون تومان است، اذعان داشت: این درآمد نسبت به سال 91 پیش بینی شده 40 درصد رشد داشته باشد.

سامان در فاصله 26 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.